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Где поставить елку, чтобы привлечь удачу и положительную энергию: советы фэн-шуй

Марина Иваненко
13 ноября 2026, 19:43
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Где поставить новогоднюю ёлку, чтобы привлечь положительную энергию и благополучие? Эксперты назвали лучшие зоны в доме и объяснили, каких мест следует избегать
Где поставить елку
Где поставить елку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Где поставить елку, чтобы привлечь удачу
  • Каких мест в гостиной лучше избегать
  • Как украсить елку в соответствии с пятью элементами фэн-шуй

Расположение новогодней елки может влиять на атмосферу в доме. Согласно принципам фэн-шуй, правильное место для елки поможет поддерживать гармонию, благополучие и положительную энергию в доме.Главред расскажет подробнее.

Как пишет House Beautiful, размещение елки связывают с движением энергии ци и символикой сторон света. Эксперты советуют учитывать не только удобство и внешний вид комнаты, но и то, в какой части дома будет стоять праздничное дерево.

видео дня

Где поставить елку на удачу

Чаще всего елку ставят в гостиной - там собирается семья и принимают гостей. По принципам фэн-шуй важно выбрать такое место, чтобы дерево не мешало свободно передвигаться по комнате и не нарушало естественное движение энергии.

Эксперт по фэн-шуй и дизайнер интерьеров Кэти Малик из Katie Malik Design Studio советует обратить внимание на южную или юго-восточную часть гостиной. Эти направления связывают со славой, репутацией, богатством и благополучием. Считается, что елка в одной из этих зон может символически способствовать финансовой удаче в следующем году.

В то же время некоторые специалисты по фэн-шуй не рекомендуют ставить елку в северной части гостиной. Это направление традиционно связывают со стихией воды, тогда как елка символизирует элемент дерева. Согласно этим представлениям, такое сочетание может создавать энергетический конфликт и негативно сказываться на финансовом благополучии.

Также важно следить за тем, чтобы елка не перекрывала проходы, двери и основные маршруты передвижения по комнате. Свободное пространство помогает сохранить ощущение гармонии и комфорта.

Видео о том, где поставить елку, можно посмотреть здесь:

Как украсить елку по принципам фэн-шуй

При праздничном украшении можно учесть символику пяти элементов фэн-шуй: дерева, земли, воды, огня и металла. Для этого не обязательно полностью менять привычный стиль украшений - достаточно добавить несколько подходящих цветов и деталей.

Элемент дерева символизирует сама елка. Его также можно подчеркнуть свежими цветочными композициями и зелеными украшениями.

Землю в декоре представляют желтые, коричневые и персиковые оттенки. Для этого подойдут керамические или хрустальные украшения.

Водный элемент можно передать с помощью синих декораций и плавных, волнистых форм. Огонь символизируют гирлянды, свечи, а также красные и оранжевые украшения.

Металлические элементы добавят блеска детали и ленты. Их можно использовать не только на елке, но и при оформлении праздничного стола или лестницы.

Эксперт советует выбирать украшения, которые сочетаются с уже имеющимся декором дома. В то же время не стоит слишком строго следовать правилам: главное, чтобы праздничное оформление приносило радость и помогало создать уютную атмосферу.

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