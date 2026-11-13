Куры перестали нестись осенью: в чем причина и что делать хозяину

Специалист рассказала, как линька, короткий световой день, наседки и стресс влияют на количество яиц.

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Яйценоскость кур зимой - как получить больше яиц / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Какие породы кур несутся почти каждый день

Как быстро отучить курицу от насиживания

Что в курятнике мешает птице нестись

Осенью куры-несушки резко сокращают продуктивность. Вместо яйца каждый день хозяева собирают одно-два в неделю, а иногда гнезда остаются пустыми. В чем причины спада и как вернуть яйценоскость, рассказала Мередит Скайер - писательница, художница и фермер, проживающая в западной части штата Нью-Йорк со своим мужем и целым зверинцем сельскохозяйственных животных.

Почему все куры резко перестали нестись

Спад продуктивности в холодный сезон не является сбоем. Это закономерность, с которой придется считаться.

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"Куры, как и любые животные, имеют естественные биологические ритмы, которые диктуют их размножение. Осенью есть несколько факторов, которые обычно заставляют организм кур сделать перерыв в несении яиц", - отмечает Скайер в материале на портале Rural Sprout.

Почему куры не несутся осенью

Самая распространенная причина осеннего спада - смена оперения. Пока она длится, куры почти никогда не несутся, а ускорить процесс можно лишь частично.

"Линька может быть тяжелым процессом для ваших кур, ведь она может быть болезненной и требует много энергии для роста новых перьев. Энергия, которую организм тратил на производство яиц, теперь направляется на отрастание перьев", - подчеркивает специалист.

Скайер советует обустроить для птицы пылевую ванну. Купаясь в земле, куры быстрее сбрасывают старый покров. Еще одно условие быстрого восстановления - белок. Его дает корм с повышенным содержанием протеина или специальные лакомства. Сама автор в этот период подкармливает кур сушеными мучными червями и личинками.

Вторая причина - сокращение светового дня. По словам Скайер, стабильно несутся куры, когда свет длится 14 часов в сутки и дольше. Как только день становится короче, продуктивность резко падает.

Нехватку естественного освещения можно компенсировать лампой в курятнике, однако среди птицеводов этот прием вызывает споры. Его преимущество очевидно: больше яиц зимой. Недостаток связан с физиологией несушки.

"Куры имеют лишь определенное количество яиц, и когда все они снесены, больше их не будет. Дополнительное освещение зимой, вероятно, заставит кур быстрее использовать свои запасы, а это значит, что они будут нестись более короткое время", - предупреждает Скайер.

Многие хозяева также убеждены, что несушкам нужен зимний отдых. По их мнению, птица, которая живет по естественному циклу, счастливее и здоровее.

Какие породы кур несутся лучше всего

Количество яиц во многом определяется уже на этапе выбора птицы. Одни породы дают лишь несколько яиц в месяц, другие несутся ежедневно.

Отдельный риск - склонность части пород к насиживанию. Наседка проводит в гнезде более 20 часов в сутки и все это время не несется. Если она выведет цыплят, то вернется к кладке лишь тогда, когда молодняк подрастет.

Из-за этого потери продуктивности могут растянуться надолго.

"Некоторые куры садятся на яйца несколько раз в год, что оборачивается 4–6 месяцами без яиц!" - предупреждает Скайер.

Если избегать таких пород, яиц в хозяйстве будет больше.

Если наседка уже появилась, есть несколько способов вернуть ее к кладке. Можно убрать любимое гнездо или закрыть к нему доступ, поскольку такие куры обычно возвращаются на одно и то же место. Другой вариант - выпустить птицу на свободный выгул, закрыв курятник, или пересадить ее в светлое прохладное помещение без подстилки.

Есть и противоположный подход: позволить наседке вывести потомство. Ей можно подложить оплодотворенные яйца или попробовать подсадить суточных цыплят. Вырастив молодняк, курица снова начнет нестись, а стая пополнится новыми несушками.

Как увеличить яйценоскость кур

Не меньшее значение имеет физическая форма стаи.

"Одна из главных причин снижения яйценоскости заключается в том, что ваши куры недостаточно здоровы, чтобы нестись. Больные куры перестают нестись, пока восстанавливают организм", - подчеркивает специалист.

У здоровой несушки чистые аккуратные перья, ясные глаза, красные гребень и сережки, она энергична. Тревожные сигналы: опущенный хвост, бледный гребень, хромота, выпадение перьев и выделения возле клоаки. Насторожить должна и склонность прятаться от стаи. Чрезмерное расчесывание и чистка перьев часто говорят о клещах или вшах. Осматривать всех кур Скайер советует не реже раза в месяц.

Регулярная кладка невозможна без сбалансированного рациона. Специалист рекомендует не экономить на премиальном корме для несушек и дополнять его лакомствами, сорняками с огорода, кухонными остатками и добавками. Сушеные мучные черви, по ее словам, особенно полезны для здоровья птицы.

Последний фактор касается условий содержания и атмосферы в курятнике.

"Стресс играет большую роль в производстве яиц. Курица, которая находится в стрессе, просто не будет нестись", - убеждена Скайер.

Среди главных раздражителей специалист называет хищников возле курятника или выгула, клещей и вшей, собак или кошек, которые охотятся на птицу. В этот перечень также входят подселение новых кур, переезд или перестановка в курятнике, драки внутри стаи и мухи.

Как писал Главред, некоторые продукты нельзя давать курам, ведь передозировка некоторых веществ может привести даже к летальному исходу. Читайте - что категорически нельзя давать курам, чтобы не нанести серьезный вред их здоровью.

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