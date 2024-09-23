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Почему куры не несутся: 3 основные причины и как это исправить

Алёна Воронина
23 сентября 2024, 20:15
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Нужно обратить внимание на важные нюансы, чтобы исправить эту проблему и не допустить серьезных последствий.
Яйца, курица
Почему куры не несутся/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Куры могут нести яйца весь год независимо от сезона. Но есть несколько причин, почему куры могут не нестись. Об этом рассказала автор YouTube-канала "Подвір'я". Также она объяснила, что нужно сделать для того, чтобы куры начали нестись.

По словам автора видео, которая сама держит много кур, основная причина, почему куры осенью перед зимой не несут яйца - это линька курицы. Курица может перестать нестись не только во время линьки, но и за несколько недель перед линькой.

"Или может быть такое, она перелиняла, и все равно еще не начала нестись, потому что у нее в организме недостаточно всех необходимых для формирования яйца составляющих. Поэтому нужно просто выждать после того, как курица полиняет и наберется сил - тогда она начнет снова нестись", - отметила хозяйка.

Вторая причина, по которой курица может не нестись - это болезни или паразиты. Так же могут быть блохи, клопы и т.п.

Еще одна из причин, почему курица не несется - это питание птицы.

"Я считаю, что питание птицы является вторым по важности после того, как исключили все заболевания курицы. Питание должно быть более-менее сбалансированным, особенно в весенний и осенний сезон. Почему я говорю "более-менее" - потому что в домашних условиях сбалансировать корм птицы не так уж и легко. Для того, чтобы его сбалансировать, нужно потратить много средств и много своего времени. У кого нет средств, чтобы покупать примеси, то могут проращивать зерно, заготавливать летом разные травы для кур, крапиву - там много всяких трав. Также выращивать овощи - картофель, кормовую свеклу", - отметила автор видео.

Она объяснила, что более дорогой вариант балансировки корма для птицы - это кормовые добавки.

"Кормовые добавки всем известны - обязательно должна быть ракушечка, обязательно должен быть песок во дворе, желательно ставить пепел курицам - он хорошо нейтрализует их кислотность в желудке и помогает им бороться с различными проблемами, а также улучшает пищеварение и соответственно яйценоскость", - сказала она.

Также хозяйка отметила, что для кур также нужно давать рыбную муку, кормовой мел, кормовые дрожжи - это все можно сыпать сверху на другую пищу, которую дают птице.

"Например, я делаю картофельную мешанку, все туда сыплю и даю своей птице. В период, когда птица линяет, желательно еще добавлять кормовую серу", - добавила хозяйка.

Смотрите видео, почему куры не несутся:

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