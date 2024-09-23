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Ни одного насекомого в доме больше не будет: 5 способов, как избавиться от мух

Алёна Воронина
23 сентября 2024, 16:08обновлено 23 сентября, 17:05
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Мухи не просто надоедливы, а также являются переносчиками опасных инфекций. Поэтому нелишним будет знать, какой запах не любят мухи, чтобы выгнать их из дома.

Эфирное масло, муха, лаванда
Как избавиться от мух народными средствами/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Мухи являются не только надоедливыми незваными гостями, присутствие которых в доме просто раздражает. Они также являются переносчиками опасных инфекций. Поэтому если вы заметили, что в квартире или доме завелось много мух, нужно действовать незамедлительно, чтобы отвадить их от пребывания в вашем жилище.

Появление большого количества мух в жилище обусловлено определенными причинами, устранив которые можно избавиться от надоедливых насекомых. Но если причина непонятна, то можно воспользоваться народными средствами, чтобы избавиться от мух естественным путем.

На YouTube-канале "Цікаві факти" рассказывается о пяти эффективных способах, как избавиться от мух с помощью народных средств.

1. Эфирные масла

Мухам очень не нравятся эфирные масла с ярко выраженным запахом. Эти насекомые особенно не любят запах мяты перечной, лаванды, эвкалипта, лимонника. Нужно капнуть несколько капель этого масла в аромалампу. Когда эфирное масло нагреется и его аромат распространится по дому, это отпугнет мух.

2. Водка

Если вы ищете способ, как избавиться от мух на чердаке или в любом помещении вашего дома, то можно воспользоваться водкой. Такой способ очень прост. Нужно налить водку в пульверизатор и распылить ее в помещении - это отпугнет надоедливых насекомых. Если вы собираетесь работать на улице, где много мух, то можно натереть водкой открытые участки кожи, чтобы мухи облетали вас стороной.

3. Цветы гвоздики

Это еще одно действенное народное средство от мух. Чтобы отпугнуть этих насекомых таким образом, нужно расставить цветы гвоздики в вазах в разных уголках дома. Также можно разложить по квартире или дому засушенную гвоздику. Вместо таких цветов можно воспользоваться эфирным маслом гвоздики, которое можно приобрести в аптеке или магазине.

Как избавиться от мух инфографика
Как избавиться от мух/ Инфографика: Главред

4. Пищевая ловушка

Если вы размышляете над тем, какое самое эффективное средство от мух, то можете воспользоваться следующим способом и приготовить пищевую ловушку. Для этого нужно будет смешать молоко или воду с вареньем, медом и/или сахаром. Смесь поместить в банку и поставить эту емкость незакрытой в жилище. Мухи будут соблазняться таким лакомством и будут залетать в банку, но выбраться уже не смогут.

5. Пахучие растения

Мухи не могут терпеть запаха некоторых трав, поэтому можно посадить такие травы и пряности под окнами. Это герань, базилик, лаванда, мята перечная и полынь.

Смотрите видео о том, как избавиться от мух в квартире или частном доме:

Что известно о YouTube-канале "Интересные факты"?

На украинском YouTube-канале "Интересные факты", по словам автора канала, рассказывается обо всем интересном в Украине и за ее пределами. На канале размещено 5 тысяч видео, на него подписаны 123 тысяч пользователей.

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