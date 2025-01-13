9 продуктов, которые категорически нельзя давать курам: стоит знать всем хозяевам

Некоторые продукты нельзя давать курам, ведь передозировка некоторых веществ может привести даже к летальному исходу.

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Какие продукты нельзя давать курам/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

Чем нельзя кормить кур

Какие продукты могут нанести серьезный вред здоровью кур

Есть ряд продуктов, которые можно давать курам, однако очень осторожно и в небольших количествах, а есть такие, которые вообще противопоказано давать домашней птице.

Автор YouTube-канала "Куры в гараже" рассказал, что категорически нельзя давать курам, чтобы не нанести серьезный вред их здоровью.

По его словам, некоторые продукты можно давать в небольшом количестве - они не должны составлять основу рациона питания, но в малом количестве могут быть полезными. В такой список входят кабачки, капуста, морковь, свекла, особенно красная.

А есть такие продукты, которые лучше не давать домашней птице. По словам автора видео, к таким продуктам относятся:

1. Свежий белый хлеб - он плохо влияет на пищеварительную систему птицы.

2. Ботва пасленовых растений - картофеля, помидоров, баклажанов. Такой продукт можно отнести к списку того, что не любят куры, ведь обычно домашняя птица сама не проявляет интереса к такой зелени, однако стоит также следить за тем, чтобы куры такого не ели.

3. Заплесневелые продукты

4. Старое сухое пшено

5. Зеленый картофель - он содержит в себе опасное вещество соланин, поэтому такой картофель нельзя употреблять ни людям, ни животным.

6. Сырой или поросший картофель

7. Пересоленные продукты - если часто давать курам что-то соленое, это может нанести серьезный вред здоровью птицы

"Но если вы считаете, что вашим курам не хватает соли, то соль нужно давать в такой пропорции: 3 грамма на 1 килограмм корма. Чтобы проще было дозировать, то в чайной ложке примерно 3-5 грамм соли. То есть я советовал бы чайную ложку без горки добавлять, если вы считаете, что вашим курам не хватает соли. Но если они нормально питаются и нормально гуляют на улице, то я бы не советовал добавлять соль. Ведь от передозировки соли даже бывают летальные случаи", - отметил автор видео.

8. Сладкие продукты

9. Авокадо.

Чем кормить кур, чтобы хорошо неслись/ Инфографика: Главред

Смотрите видео о том, какие продукты нельзя давать курам:

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