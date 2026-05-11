Дожди и грозы надвигаются на Житомирскую область: когда погода резко ухудшится

Наиболее переменчивую погоду синоптики ожидают в середине недели.

Прогноз погоды в Житомирской области на эту неделю

Какая будет погода в Житомире на этой неделе

Прогноз погоды в Житомирской области на 12-15 мая

В Житомирской области неделя с 11 по 15 мая пройдет под знаком умеренного тепла и периодических дождей. Максимальная температура воздуха будет достигать 22 градусов, а наиболее нестабильную погоду синоптики ожидают в середине недели — с грозами и кратковременными осадками. Об этом в комментарии Житомир.info сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

Во вторник, 12 мая, над городом и областью будет переменная облачность. Ночь пройдет без существенных осадков, а днем прогнозируют кратковременный дождь и грозу, для которой объявлен желтый уровень опасности. Юго-восточный ветер будет усиливаться до 7–12 м/с. Температура ночью составит от 5 до 10 градусов, днем — от 17 до 21.

В среду, 13 мая, небо будет облачным с прояснениями. Ночью возможен кратковременный дождь и местами гроза, днем — локальные небольшие осадки. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, сохраняя скорость 7–12 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах 7–12 градусов, днем снизится до 11–16.

В четверг, 14 мая, погода стабилизируется: переменная облачность без существенных осадков, северо-западный ветер 5–10 м/с. Ночные температуры опустятся до 2–7 градусов, днем воздух прогреется до 13–18.

В пятницу, 15 мая, снова возможны кратковременные дожди. Ночью ожидается 5–10 градусов тепла, днем — 17–22.

Погода в Украине — последние новости по теме

Как писал Главред, погода в Украине в течение недели с 11 по 17 мая будет нестабильной и дождливой с относительно невысокими температурными показателями. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра. Самые низкие температурные показатели будут отмечаться в западных областях. Именно здесь в отдельные дни возможны заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в южных, центральных, Закарпатской областях и в Карпатах. В большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях будет сухо. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В Днепре на этой неделе погода будет переменчивой: жителей города ждут как солнечные дни, так и длительные дожди с грозами. Температура будет колебаться в пределах от +13°C ночью до +24°C в самые теплые дневные часы.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

