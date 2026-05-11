Спелое или испорченное: как за 10 секунд проверить зрелость авокадо

Вы узнаете:
- Как определить, созрело ли авокадо
- Что делать с перезрелым фруктом
Авокадо давно завоевало репутацию "коварного" фрукта: снаружи оно может выглядеть идеально, но внутри оказаться твердым, как камень, или уже темным. Причина проста — авокадо не дозревает на ветке, а "доходит" только после сбора урожая, отмечает Parade.
Чтобы не ошибиться с выбором, специалисты советуют начинать с осмотра плодоножки. Легко приподнимите маленький "хвостик":
- коричневый оттенок под ним означает, что фрукт уже перезрелый;
- зеленая мякоть — признак спелости и свежести.
Цвет кожуры может подсказать, но не гарантирует правильный выбор: темные плоды чаще спелые, однако большие вмятины на поверхности сигнализируют о повреждениях внутри.
Еще один способ — легкое сдавливание. Держите фрукт в ладони, не надавливая ногтями:
- совершенно твердый плод будет дозревать еще 4–5 дней;
- слегка мягкий, но плотный — "дозреет" за 1–2 дня;
- тот, что пружинит под пальцами, — идеален для салатов, тостов и гуакамоле;
- чрезмерная мягкость, запах или коричневая мякоть свидетельствуют о порче.
Если авокадо уже перезрело, но не имеет постороннего запаха, его можно использовать нестандартно — размять и нанести как натуральную маску для лица.
Об источнике: Parade
Parade.com – это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося в США в качестве воскресной газетной вставки.
Одна из основных тем – это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды.
Журнал Parade был основан в 1941 году.
На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.
Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (а в качестве электронного журнала — в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.
