Спелое или испорченное: как за 10 секунд проверить зрелость авокадо

Темная кожица часто свидетельствует о зрелости, но ориентироваться только на неё не стоит.

https://glavred.info/lifehack/speloe-ili-isporchennoe-kak-za-10-sekund-proverit-zrelost-avokado-10763705.html Ссылка скопирована

Как выбрать авокадо / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Как определить, созрело ли авокадо

Что делать с перезрелым фруктом

видео дня

Авокадо давно завоевало репутацию "коварного" фрукта: снаружи оно может выглядеть идеально, но внутри оказаться твердым, как камень, или уже темным. Причина проста — авокадо не дозревает на ветке, а "доходит" только после сбора урожая, отмечает Parade.

Чтобы не ошибиться с выбором, специалисты советуют начинать с осмотра плодоножки. Легко приподнимите маленький "хвостик":

коричневый оттенок под ним означает, что фрукт уже перезрелый;

зеленая мякоть — признак спелости и свежести.

Цвет кожуры может подсказать, но не гарантирует правильный выбор: темные плоды чаще спелые, однако большие вмятины на поверхности сигнализируют о повреждениях внутри.

Еще один способ — легкое сдавливание. Держите фрукт в ладони, не надавливая ногтями:

совершенно твердый плод будет дозревать еще 4–5 дней;

слегка мягкий, но плотный — "дозреет" за 1–2 дня;

тот, что пружинит под пальцами, — идеален для салатов, тостов и гуакамоле;

чрезмерная мягкость, запах или коричневая мякоть свидетельствуют о порче.

Если авокадо уже перезрело, но не имеет постороннего запаха, его можно использовать нестандартно — размять и нанести как натуральную маску для лица.

Смотрите видео о том, как выбрать спелое авокадо и не разочароваться:

Интересное по теме:

Об источнике: Parade Parade.com – это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося в США в качестве воскресной газетной вставки. Одна из основных тем – это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления еды. Журнал Parade был основан в 1941 году. На протяжении многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране. Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (а в качестве электронного журнала — в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред