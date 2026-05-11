Густой туман и потепление: какой будет погода в Одесской области

В регионе объявили повышенную пожарную опасность.

https://glavred.info/synoptic/gustoy-tuman-i-poteplenie-kakoy-budet-pogoda-v-odesskoy-oblasti-10763642.html Ссылка скопирована

Тепло до +25° и опасность пожаров: прогноз для Одесской области / Фото: УНИАН

Кратко:

Днем в Одесской области воздух прогреется до комфортных +25 градусов

Утренний туман снизит видимость на дорогах региона до 200 метров

В области объявлен повышенный уровень пожарной опасности на 11 мая

В понедельник, 11 мая, в Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.

Детальный прогноз погоды на сегодня опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

видео дня

По данным синоптиков, ветер ночью будет северо-западным, а днем сменится на южный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6–11°, днем — 16–21°, местами воздух прогреется до +25°.

В Одессе ночью ожидается 9–11° тепла, днем — 16–18°.

Погода в Одессе - прогноз / sinoptik.ua

Прогноз погоды на 11 мая на побережье Одесской области

На побережье Одесской области ночью местами возможен небольшой дождь и дымка с видимостью 1–2 км. Море будет с легким волнением, а уровень воды вдоль побережья останется безопасным.

Температура воздуха на побережье ночью составит 7–12°, днем — 16–21°. Морская вода прогреется до 13–14°.

Прогноз пожарной опасности по Одесской области

Также синоптики предупредили о повышенной и высокой пожарной опасности в регионе 11 мая. Погодные условия будут способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в экосистемах при наличии открытого огня.

Прогноз пожарной опасности / t.me/HMC_Odesa

Прогноз погоды на май 2026 в Одессе

Погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.

В середине месяца (с 11.05 по 20.05) погода не сильно изменится — небо так же будет преимущественно солнечным с минимальным количеством облаков. Осадки синоптики не прогнозируют.

Днем ​​воздух будет прогреваться до +18…+23°C, а в ночные часы — до +11…+16°C.

В третьей декаде мая (с 21.05 по 31.05) в Одессу придут осадки. В частности, 25-27 числа в городе время от времени будет идти небольшой дождь. 21 мая возможна гроза.

Температура воздуха останется почти такой же: днем ​​столбики термометров покажут +18…+22°C, а ночью — +12…+14°C.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, погода в Украине в течение недели с 11 по 17 мая будет нестабильной и дождливой с относительно невысокими температурными показателями. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра. Наиболее низкие температурные показатели будут отмечаться в западных областях. Именно здесь в отдельные дни возможны заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в южных, центральных, Закарпатской областях и в Карпатах. В большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях будет сухо. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

В Днепре на этой неделе погода будет переменчивой: жителей города ждут как солнечные дни, так и затяжные дожди с грозами. Температура будет колебаться в пределах от +13°C ночью до +24°C в самые теплые дневные часы.

В Житомире 11 мая ожидается тихая и по-весеннему мягкая погода. В течение суток сохранится небольшая облачность без осадков, а южный ветер будет слабым, до 3–8 м/с. Днем воздух прогреется до комфортных 19–21 градуса.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей. Чем занимается: составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;

публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о

Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;

ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы. Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред