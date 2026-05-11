Густой туман и потепление: какой будет погода в Одесской области

Кратко:
- Днем в Одесской области воздух прогреется до комфортных +25 градусов
- Утренний туман снизит видимость на дорогах региона до 200 метров
- В области объявлен повышенный уровень пожарной опасности на 11 мая
В понедельник, 11 мая, в Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.
Детальный прогноз погоды на сегодня опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, ветер ночью будет северо-западным, а днем сменится на южный со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6–11°, днем — 16–21°, местами воздух прогреется до +25°.
В Одессе ночью ожидается 9–11° тепла, днем — 16–18°.
Прогноз погоды на 11 мая на побережье Одесской области
На побережье Одесской области ночью местами возможен небольшой дождь и дымка с видимостью 1–2 км. Море будет с легким волнением, а уровень воды вдоль побережья останется безопасным.
Температура воздуха на побережье ночью составит 7–12°, днем — 16–21°. Морская вода прогреется до 13–14°.
Прогноз пожарной опасности по Одесской области
Также синоптики предупредили о повышенной и высокой пожарной опасности в регионе 11 мая. Погодные условия будут способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в экосистемах при наличии открытого огня.
Прогноз погоды на май 2026 в Одессе
Погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.
В середине месяца (с 11.05 по 20.05) погода не сильно изменится — небо так же будет преимущественно солнечным с минимальным количеством облаков. Осадки синоптики не прогнозируют.
Днем воздух будет прогреваться до +18…+23°C, а в ночные часы — до +11…+16°C.
В третьей декаде мая (с 21.05 по 31.05) в Одессу придут осадки. В частности, 25-27 числа в городе время от времени будет идти небольшой дождь. 21 мая возможна гроза.
Температура воздуха останется почти такой же: днем столбики термометров покажут +18…+22°C, а ночью — +12…+14°C.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, погода в Украине в течение недели с 11 по 17 мая будет нестабильной и дождливой с относительно невысокими температурными показателями. Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы, града и шквалистого усиления ветра. Наиболее низкие температурные показатели будут отмечаться в западных областях. Именно здесь в отдельные дни возможны заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе.
В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами в южных, центральных, Закарпатской областях и в Карпатах. В большинстве западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях будет сухо. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.
В Днепре на этой неделе погода будет переменчивой: жителей города ждут как солнечные дни, так и затяжные дожди с грозами. Температура будет колебаться в пределах от +13°C ночью до +24°C в самые теплые дневные часы.
В Житомире 11 мая ожидается тихая и по-весеннему мягкая погода. В течение суток сохранится небольшая облачность без осадков, а южный ветер будет слабым, до 3–8 м/с. Днем воздух прогреется до комфортных 19–21 градуса.
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
