Приятный сюрприз от синоптиков: какая погода ждет Одессу в мае 2026

Осадки синоптики прогнозируют лишь в конце месяца.

https://glavred.info/synoptic/priyatnyy-syurpriz-ot-sinoptikov-kakaya-pogoda-zhdet-odessu-v-mae-2026-10758299.html Ссылка скопирована

Какая погода ждет Одессу в мае - прогноз синоптиков / Фото: УНИАН

Кратко:

В Одессе в мае ожидается теплая и стабильная погода

Резких перепадов температуры и обильных осадков не прогнозируют

Самой теплой будет третья декада месяца

Погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.

видео дня

В первой декаде месяца (с 01.05 по 10.05) температура воздуха днем будет держаться на уровне +18…+22°C, а ночью будет немного холодать до +12…+15°C, передает AccuWeather.

Погода будет облачной, однако ни дождя, ни других осадков в первые десять дней мая ждать не стоит.

Погода в Одессе в мае - первая декада / accuweather.com

В середине месяца (с 11.05 по 20.05) погода не сильно изменится — небо так же будет преимущественно солнечным с минимальным количеством облаков. Осадки синоптики не прогнозируют.

Днем ​​воздух будет прогреваться до +18…+23°C, а в ночные часы — до +11…+16°C.

Погода в Одессе в мае - вторая декада / accuweather.com

В третьей декаде мая (с 21.05 по 31.05) в Одессу придут осадки. В частности, 25-27 числа в городе время от времени будет идти небольшой дождь. 21 мая возможна гроза.

Температура воздуха останется почти такой же: днем ​​столбики термометров покажут +18…+22°C, а ночью — +12…+14°C.

Погода в Одессе в мае - третья декада / accuweather.com

График температуры в Одессе в мае 2026 / accuweather.com

Какой будет погода в Одессе до конца апреля 2026

Погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.

Самой теплой станет третья декада месяца - она принесет в Одессу настоящее летнее тепло.

Другие новости:

О ресурсе: AccuWeather AccuWeather — один из самых известных в мире онлайн-ресурсов и сервисов для прогноза погоды. Как пишет Википедия, это американская частная компания, основанная в 1962 году метеорологом Джоэлом Майерсом. Специализируется на прогнозах погоды, предупреждениях о стихиях и климатических данных по всему миру. AccuWeather предоставляет как бесплатные прогнозы (с рекламой), так и платные функции. Используется не только обычными пользователями, но и бизнесом (авиация, логистика, энергетика).

Стоит учитывать, что прогнозы могут отличаться от национальных гидрометцентров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред