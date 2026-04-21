Приятный сюрприз от синоптиков: какая погода ждет Одессу в мае 2026

Кратко:
- В Одессе в мае ожидается теплая и стабильная погода
- Резких перепадов температуры и обильных осадков не прогнозируют
- Самой теплой будет третья декада месяца
Погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.
В первой декаде месяца (с 01.05 по 10.05) температура воздуха днем будет держаться на уровне +18…+22°C, а ночью будет немного холодать до +12…+15°C, передает AccuWeather.
Погода будет облачной, однако ни дождя, ни других осадков в первые десять дней мая ждать не стоит.
В середине месяца (с 11.05 по 20.05) погода не сильно изменится — небо так же будет преимущественно солнечным с минимальным количеством облаков. Осадки синоптики не прогнозируют.
Днем воздух будет прогреваться до +18…+23°C, а в ночные часы — до +11…+16°C.
В третьей декаде мая (с 21.05 по 31.05) в Одессу придут осадки. В частности, 25-27 числа в городе время от времени будет идти небольшой дождь. 21 мая возможна гроза.
Температура воздуха останется почти такой же: днем столбики термометров покажут +18…+22°C, а ночью — +12…+14°C.
Какой будет погода в Одессе до конца апреля 2026
Погода в Одессе в апреле 2026 года будет преимущественно солнечной и теплой без значительных осадков. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры — от мягкого весеннего тепла в начале месяца до почти летних показателей в конце апреля.
Самой теплой станет третья декада месяца - она принесет в Одессу настоящее летнее тепло.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, в Черкасской области объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного потока и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней.
Апрельское потепление в Днепропетровской области временно отступает под влиянием активного атмосферного фронта. Как сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии, 21 апреля в регионе ожидается существенное ухудшение погодных условий.
Погода в Тернопольской области в течение рабочей недели будет переменчивой. В частности, прохладный воздух с северных широт будет способствовать невысоким температурным показателям. Во второй половине недели следует ожидать порывистого северо-западного ветра.
О ресурсе: AccuWeather
AccuWeather — один из самых известных в мире онлайн-ресурсов и сервисов для прогноза погоды.
Как пишет Википедия, это американская частная компания, основанная в 1962 году метеорологом Джоэлом Майерсом.
Специализируется на прогнозах погоды, предупреждениях о стихиях и климатических данных по всему миру.
AccuWeather предоставляет как бесплатные прогнозы (с рекламой), так и платные функции. Используется не только обычными пользователями, но и бизнесом (авиация, логистика, энергетика).
Стоит учитывать, что прогнозы могут отличаться от национальных гидрометцентров.
