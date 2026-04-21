Осень в апреле: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Днепре и области

Атмосферный фронт принесет в регион облачность, дожди и усиленный северо-восточный ветер.

Синоптики предупреждают о затяжных дождях и резком похолодании

Кратко:

21 апреля: дожди и похолодание в Днепре и области

Температура: ночью +2…+4, днем до +10

Объявлен I (желтый) уровень опасности

Апрельское потепление в Днепропетровской области временно отступает под влиянием активного атмосферного фронта. Как сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии, 21 апреля в регионе ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Погода в Днепре

В Днепре во вторник прогнозируется один из самых влажных дней месяца. Наиболее интенсивные осадки ожидаются ночью — тогда возможен сильный дождь. В дневное время осадки ослабнут до умеренных. Северо-восточный ветер со скоростью 7–12 м/с будет усиливать ощущение прохлады.

Температура воздуха ночью составит +2…+4 °C, а днем повысится лишь до +8…+10 °C.

Ситуация в области

На всей территории Днепропетровской области ожидается плотная облачность без существенных прояснений. Атмосферный фронт удержит регион под сплошным облачным покровом. Осадки будут преимущественно умеренными, местами возможны ливни. Ветер северо-восточного направления 7–12 м/с будет усиливать ощущение холода.

Температурный фон останется осенне низким: ночью +1…+6°C, днем +7…+12°C, что ниже климатической нормы для середины весны.

Предупреждение синоптиков

Метеорологи объявили I (желтый) уровень опасности из-за сложных погодных условий. В ночные и утренние часы 21 апреля в Днепре и отдельных районах области прогнозируется значительный дождь. Количество осадков может составить 15–29 мм, что соответствует критериям опасного метеорологического явления.

Как сообщал Главред, в Черкасской области объявлен повышенный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают, что из-за устойчивого северного процесса и блокирующих антициклонов холод задержится как минимум на несколько дней.

Также погода в Тернопольской области в течение рабочей недели будет переменчивой. В частности, прохладный воздух с северных широт будет способствовать невысоким температурным показателям.

В то же время погода в Житомирской области на этой неделе обещает резкие контрасты: от ночных морозов до более мягких весенних температур днем, а в конце недели — возвращение дождей.

Об источнике: Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии (Днепропетровский РЦГМ) — это государственная организация, осуществляющая метеорологические наблюдения, прогнозирование погоды и предупреждение об опасных метеорологических явлениях на территории Днепропетровской области (Украина). Центр входит в сеть региональных подразделений, подчиненных Украинскому гидрометеорологическому центру ГСЧС, и регулярно публикует данные о температуре, осадках, ветре и погодных рисках.

