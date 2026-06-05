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Есть погибшие и раненые: последствия удара по заводу "Яготинское для детей"

Ангелина Подвысоцкая
5 июня 2026, 13:21
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Российские оккупанты атаковали завод, на котором производили детское питание.
удар по заводу
Россия нанесла удар по заводу "Яготинское для детей" / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

О чем известно:

  • РФ ударила по молокозаводу в Киевской области
  • В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты нанесли удар по заводу "Яготинское для детей" в Киевской области, где производили детское питание. Это официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Список очередных "побед" России за несколько дней пополнился заводом "Яготинское для детей", который производил детское питание. В Киевской области продолжаются спасательные работы на месте этого удара – подразделения ГСЧС уже ликвидировали пожар", – говорится в сообщении.

видео дня

В результате атаки уже известно как минимум о семи раненых и четырех погибших.

"Мои соболезнования родным и близким", — добавил президент.

Также известно, что россияне нанесли удары по продовольственным складам и почтовому сервису в Днепропетровской области. Враг безжалостно обстрелял машину скорой помощи в Херсоне, школу в Сумской области, порт в Одесской области, жилые дома и амбулаторию в Харьковской области.

"Россия продолжает свою войну против жизни, и каждый, кто нам помогает, действительно стоит на ее защите. Каждый пакет поддержки с антибаллистикой, каждое наше совместное соглашение о производстве оружия, все шаги мира в санкциях против России – все это помогает защищать жизни людей", – говорит Зеленский.

Он подчеркнул необходимость закончить войну и перейти к дипломатии.

Угроза реактивных "Шахедов"

Советник министра обороны Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов также предупреждал, что Россия планирует расширять применение реактивных дронов типа "Шахед", однако Украина уже готовится к их перехвату и разрабатывает соответствующие средства противодействия.

По его словам, оккупанты рассчитывают, что украинским силам будет сложнее эффективно реагировать на высокоскоростные воздушные цели.

"Сейчас есть несколько реактивных "Шахедов". Есть "Герань-3", которая летает со скоростью около 300 километров в час, и "Герань-4" – это 400–500 километров в час", – отметил он.

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БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину – новости

Как писал Главред, в ночь на 4 июня российская оккупационная армия атаковала Киевскую область. Под удар попал промышленный объект в Бориспольском районе. Продолжается ликвидация пожара на объекте инфраструктуры.

В ночь на 3 июня российская оккупационная армия в очередной раз атаковала ударными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет получили травмы, один из них госпитализирован.

Ночью на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического оружия. В столице прогремела серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Зеленский Киевская область вторжение России
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