Путин спешит к определенной дате: раскрыто, почему Россия резко усилила удары по Украине

Атаки на Киев - Россия готовит новый удар по энергетике этой осенью / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы

Путин стремится к "яркой победе" до выборов в сентябре

Кремль ведет против Киева "войну мостов"

Ключевой ориентир дальнейших событий - 20-е числа сентября

Массированные удары России баллистическими ракетами по Киеву могут свидетельствовать о том, что глава Кремля Владимир Путин крайне спешит одержать хоть какую-то "яркую победу" до выборов в Госдуму, которые состоятся в середине сентября. Об этом сообщил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua.

По словам эксперта, выбор именно такого способа давления на Украину не случаен. В Кремле всерьёз рассматривают столицу как стратегическую цель номер один.

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"Я считаю, что два российских высокопоставленных чиновника, Путин и начальник Генштаба ВС РФ Герасимов, решили объявить Украине войну городов. Киев, по их убеждению, является сосредоточением пунктов управления, связи, центров принятия решений, важных объектов оборонно-промышленного комплекса. Считается, что если сердце страны страдает от масштабных и продолжительных ракетно-дроновых атак, то это влияет на общее настроение в украинском обществе", - объясняет причину последних атак Селезнев.

В то же время, по словам эксперта, длительное время под ударами российских дронов находятся и другие крупные города - Одесса, Сумы, Харьков и Запорожье.

По мнению Селезнева, повторять подобные по масштабу атаки с небольшими промежутками времени Россия физически не сможет - врагу нужно время на накопление ресурсов.

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Почему Россия делает ставку на баллистику

Эксперт обращает внимание на ещё одну опасную тенденцию - расширение арсенала средств поражения, которые Россия бросает против украинской системы защиты воздушного пространства.

"Сейчас Россия активно использует баллистические ракеты. Но мы понимаем, что она также производит ракеты морского базирования "Калибры" и ракеты воздушного базирования Х-555 и Х-101, РФ все чаще начинает использовать эрзац-ракеты типа "Бандероль", реактивные "Шахеды". То есть Россия ищет возможности оказать большее давление на украинские системы ПВО", - отмечает Селезнев.

Ракета "Бандероль" / Инфографика: Главред

Дополнительной проблемой для фиксации подготовки к ударам стало и то, как россияне теперь запускают баллистические ракеты.

"Происходит постоянное перемещение этих пусковых установок, поэтому отслеживать их сложно", - объясняет эксперт.

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Данные Института изучения войны о том, что Россия начала применять ракеты из нетронутого запаса, Селезнев трактует как признак спешки в Кремле. По мнению эксперта, противник сознательно идет на риск, повышая ставки, чтобы хоть каким-то образом приблизиться к желаемому результату. Впрочем, по его убеждению, даже такой шаг не позволит Кремлю достичь поставленной цели.

Чего ожидать в сентябре

Селезнев также не исключает, что Россия придерживает силы для удара по энергетической инфраструктуре Украины, ожидая ухудшения погодных условий.

По его оценке, противник будет накапливать ракеты именно для таких атак, ведь значительная часть энергообъектов уже получила дополнительную защиту. Главным ориентиром, который покажет дальнейшее развитие событий, эксперт называет конкретный временной промежуток.

"В целом ключевой ориентир для нас, показатель того, как будут развиваться события, в частности, с ракетно-дроновыми атаками, - это 20-е числа сентября", - говорит он.

Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отвечая на вопрос, можно ли считать усиленные обстрелы Киева баллистическими ракетами принципиально новой тактикой России, эксперт подчеркнул прагматичный подход Кремля к выбору оружия.

"Враг использует те ресурсы, которые, по его мнению, являются эффективными. РФ атаковала Киев огромным количеством дронов - не получилось, поскольку более 90 % этих дронов мы уничтожаем на территории других областей. Теперь РФ начала использовать баллистические ракеты, поскольку с противоракетной обороной у нас есть проблемы. Врага недооценивать нельзя, он гибок, всегда ищет варианты, чтобы нанести нам больший ущерб", - подытожил Селезнев.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Россия выбирает новые цели для ударов - комментарий эксперта

Военный эксперт по системам РЭБ и связи, бывший советник министра обороны и новый советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что во время очередной ночной ракетной атаки российские войска нанесли удары баллистическими ракетами по киевским предприятиям, работающим еще с советских времен.

В то же время эксперт предположил, что российская разведка может руководствоваться несколькими сценариями при выборе целей. Один из них заключается в том, что враг располагает информацией о реальном назначении отдельных объектов.

Бескрестнов отметил, что если предприятие действительно выполняет критически важные военные задачи, то такое производство, как правило, размещается под землей. В таком случае наносить удары по наземной инфраструктуре не имеет смысла, и российская сторона это осознает.

Кроме того, эксперт отметил, что часть таких ударов преследует не только военную, но и психологическую цель. Они направлены на оказание давления на жителей столицы и дестабилизацию ситуации в городе, а не исключительно на поражение конкретных производственных объектов.

"Предприятие может вообще ничего не производить, главное, что оно находится в Киеве. Киев нужно запугать. Завод - отличный повод для этого", - пояснил он.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Зеленский заявил об одной из самых массированных баллистических атак на Киев. Он подчеркнул, что более 40 ракет и 120 ударных дронов были направлены на столицу 19 июля. Пять районов получили повреждения, есть один погибший и 16 раненых, к ликвидации последствий привлечено почти 600 спасателей.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау попало под удар РФ у берегов Одессы. По его словам, обнаружены тела пяти членов экипажа, судьба пяти моряков пока неизвестна, спасены восемь членов экипажа. Из-за угрозы повторной атаки спасатели отступили в безопасную зону, на судне продолжается масштабный пожар, а двое раненых госпитализированы в больницу в Одессе.

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что по Павлограду впервые был нанесен удар управляемой авиабомбой. Он добавил, что есть погибшие и раненые, а в результате атаки поврежден многоквартирный дом. По имеющимся данным, двое человек погибли и по меньшей мере 15 получили ранения, среди пострадавших - 13-летняя девочка и годовалый ребенок.

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О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиацентра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верным украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с истечением срока контракта.

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