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Много погибших и раненых: РФ подло ударила по судну у берегов Одессы

Алексей Тесля
19 июля 2026, 22:27
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На данный момент обнаружены тела 5 членов экипажа. Судьба 5 моряков пока неизвестна.
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Атаковано судно у берегов Одессы / Коллаж: Главред, фото: ВМСУ

Главное:

  • Судно под флагом Гвинеи-Бисау попало под удар РФ
  • Обнаружены тела 5 членов экипажа, судьба 5 моряков пока неизвестна

Армия страны-агрессора РФ вблизи Одессы атаковала торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое вышло из порта после погрузки кукурузы.

"По имеющейся информации, на борту находились 17 граждан Сирии и Индии, а также гражданин Украины – лоцман", – сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Он уточнил, что, несмотря на масштабный пожар, украинским Военно-морским силам удалось спасти 8 членов экипажа. Двое из них ранены, они госпитализированы в больницу в Одессе.

"На данный момент обнаружены тела 5 членов экипажа. Судьба 5 моряков пока неизвестна. Из-за угрозы повторной атаки спасатели были вынуждены отступить в безопасную зону. На судне масштабный пожар, продолжается тушение. Украина делает все возможное, чтобы найти и спасти остальных иностранных граждан – членов экипажа", – подчеркнул Корецкий.

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/ ВМСУ

Премьер поручил Министерству иностранных дел незамедлительно проинформировать государства, граждане которых пострадали в результате российской атаки, а также наших международных партнеров.

"Совместно с военным командованием готовим решения, которые укрепят безопасность судоходства и помогут уберечь гражданские суда и моряков от преступных российских атак. Россия совершает военные преступления и подрывает безопасность в Черном море, нападая на гражданские торговые суда. Это посягательство на свободу мореплавания и принципы Конвенции ООН по морскому праву", – резюмировал Корецкий.

Почему Одесская область остается одной из главных целей РФ

Российские войска продолжают регулярно наносить удары по Одесской области, сосредотачивая внимание на объектах, которые имеют стратегическое значение для региона. Об этом сообщил пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По его словам, одной из ключевых целей российских атак остается портовая и припортовая инфраструктура, играющая важную роль в работе логистических маршрутов и экономике юга Украины. Для ударов по этим объектам Россия использует различные виды вооружения.

Братчук отметил, что обстрелы региона происходят практически ежедневно. Он напомнил, что недавно под удар попали объекты портовой инфраструктуры, в результате чего погиб человек. Ранее российские войска также атаковали одно из промышленных предприятий области.

Кроме ракет, противник продолжает активно применять ударные беспилотники типа "Шахед". По словам эксперта, интенсивность их использования не снижается, а в отдельных случаях количество таких дронов в составе атак даже увеличивается.

Удары РФ по судам - новости по теме:

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские дроны атаковали два гражданских судна в Черном море. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Как сообщалось, российские оккупационные войска с помощью дрона атаковали торговое судно под флагом Китая. Это произошло в территориальных водах Украины.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник попал в танкер под флагом Панамы, который находился в зоне ожидания и готовился зайти в порт для загрузки растительного масла.

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О персоне: Сергей Корецкий

Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 года по 13 мая 2025 года), сообщает Википедия.

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