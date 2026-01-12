Укр
Читать на украинском
Россия атаковала сразу два корабля в Черном море - что известно о последствиях ударов

Юрий Берендий
12 января 2026, 19:43
Кулеба сообщил об очередных атаках России на гражданские торговые суда в Черном море, которые подтверждают умышленное нарушение норм международного права.
Россия атаковала сразу два корабля в Черном море / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Россияне атаковали два гражданских судна в Черном море
  • В результате атаки ранен один член экипажа

Российские оккупационные войска нанесли дронный удар по гражданскому судну в Черном море. Известно об одном раненом. Об этом в Telegram сообщил вицепремьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По словам Кулебы, российский беспилотник попал в танкер под флагом Панамы, который находился в зоне ожидания и готовился зайти в порт для загрузки растительного масла.

"К сожалению, один член экипажа был ранен. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. Морские спасательные службы уже на месте, ликвидируется возгорание на борту", - сообщил он.

Также было атаковано судно под флагом Сан-Марино, которое выходило из порта с грузом кукурузы. Обошлось без жертв, судно продолжило движение.

"Это еще одно доказательство того, что Россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореплавания. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств", - резюмирует чиновник.

За последнюю неделю это уже вторая атака противника на гражданские корабли в Черном море, на этот раз — на торговые суда под иностранными флагами, которые работали в пределах морского коридора.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что первый ударный дрон попал в судно под флагом Панамы, которое направлялось в порт Черноморска для загрузки маслом и находилось в зоне ожидания. Повреждена надстройка без последующего возгорания, однако один член экипажа получил тяжелое ранение и был оперативно эвакуирован ВМС Украины в Одессу, где ему оказали медицинскую помощь.

Второй удар был нанесен сухогрузу под флагом Сан-Марино при выходе из района ожидания. Кипер сообщил, что пожар был быстро локализован, пострадавших нет.

"Эти атаки в очередной раз подтверждают, что Россия сознательно бьет по гражданскому судоходству, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права и создавая угрозу глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул он.

Удары по гражданским кораблям в Черном море - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска нанесли удар по гражданскому судоходству в портах Одесской области. 9 января во время следования в порт Черноморск ударный беспилотник РФ попал в гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое в пределах Украинского морского коридора направлялось на погрузку зерна.

Ранее, 7 января, Россия атаковала сразу два порта Одесской области.

Кроме того, 13 ноября в акватории открытого моря российский беспилотник целенаправленно ударил по гражданскому турецкому судну VIVA, сообщили в Военно-морских силах Украины.

О персоне: Алексей Кулеба

Кулеба Алексей Владимирович (8 августа 1983, Киев) — украинский государственный деятель, публичный деятель, общественный деятель. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий (с 5 сентября 2024 года). Заместитель руководителя Офиса президента Украины (с 24 января 2023 по 4 сентября 2024). Бывший председатель Киевской областной государственной администрации с 8 февраля по 15 марта 2022 года и с 21 мая 2022 года по 24 января 2023 года. Был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляемых полномочий с 1 января 2021 года по февраль 2022 года.

война в Украине Одесса
"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

