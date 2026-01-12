В Польше готовят новые важные ограничения: кого из украинцев коснутся изменения

Законопроект приостанавливает сроки в административных производствах и влияет на правовую защиту иностранцев.

Работодатели должны проверять статус каждого работника / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Польша ограничивает упрощенное трудоустройство для украинцев

Изменения коснутся почти миллиона украинских работников

Приостановление сроков в административных производствах будет действовать до 2027 года

Правительство Польши готовит законопроект о постепенной отмене некоторых положений специального закона, который обеспечивает поддержку гражданам Украины. Изменения коснутся почти миллиона украинцев, работающих и проживающих в стране, сообщает InPoland.

Новые правила трудоустройства

Уже с 5 марта 2026 года украинцы с временной защитой потеряют ряд особых прав в Польше. Прежде всего это повлияет на процесс трудоустройства: упрощенная процедура поручения работы гражданам Украины станет доступной только для тех, кто имеет временную защиту.

Законопроект, опубликованный 29 декабря 2025 года на сайте Центра правительственного законодательства, предусматривает постепенное ограничение норм специального закона, которые до сих пор позволяли быстро оформлять иностранных работников.

Эксперты предупреждают, что это может привести к организационному хаосу в компаниях и увеличить риск ошибок при легализации трудоустройства.

Приостановление сроков в административных производствах

До сих пор упрощенная процедура была одним из самых эффективных инструментов для поддержки предприятий, сталкивающихся с нехваткой кадров. В то же время законопроект сохраняет приостановление сроков в административных производствах в отношении иностранцев до 4 марта 2027 года, что, по мнению эксперта по вопросам занятости Надежды Винярской, лишает иностранцев реальной правовой защиты и создает риски для работодателей.

Ситуация с украинскими беженцами в Европе / Инфографика: Главред

Представительные организации работодателей пока не были привлечены к публичным консультациям по новому законопроекту, что вызывает беспокойство в бизнес-среде.

Условия возвращения украинцев в Украину - мнение эксперта

Украинцы, которые из-за войны уехали за границу, вернутся домой, если их устроит безопасность и будут иметься рабочие места и жилье. Как отмечает Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи, ключевым фактором остаются именно условия безопасности, причем важно не только текущее состояние, но и прогнозируемые перспективы.

По словам Либановой, для беженцев работа и жилье в Украине и за границей являются "практически одинаковыми" факторами.

"Если в Украине есть жилье и работа, шансов на возвращение значительно больше", — объясняет эксперт.

Она советует работодателям активно поддерживать контакт с уехавшими работниками: поздравлять с праздниками, поинтересоваться делами, рассказать о планах и перспективах компании.

"Это не требует больших усилий, но значительно повышает вероятность, что ваши люди вернутся", – подчеркивает Либанова.

Украинцы в Польше – новости по теме

Как сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз. В дальнейшем государство не планирует ее продолжать.

Кроме того, после первоначальной волны поддержки Украины в 2022 году в Польше наблюдается рост случаев дискриминации и ненависти по отношению к украинцам. По данным опроса CBOS, готовность принимать беженцев снизилась с 94% в 2022 году до 48% в 2025-м, а половина поляков считает государственную помощь украинцам слишком щедрой. В то же время украинские мигранты значительно помогают польской экономике.

Напомним, что сенат Польши принял закон о пребывании иностранцев и помощи украинцам. Документ поддержали 57 сенаторов, 32 - против, изменений в него не вносили. Закон продлевает легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года.

О персоне: Элла Либанова Элла Либанова - украинский социоэкономист и демограф, эксперт по экономике труда. Академик Национальной академии наук Украины (2009), доктор экономических наук (1992), профессор (2000), заслуженный экономист Украины (2002). Академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Первая за годы существования НАНУ женщина – член ее президиума, сообщает Википедия.

