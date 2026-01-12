Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Польше готовят новые важные ограничения: кого из украинцев коснутся изменения

Руслан Иваненко
12 января 2026, 19:37обновлено 12 января, 20:11
592
Законопроект приостанавливает сроки в административных производствах и влияет на правовую защиту иностранцев.
украинцы, Польша
Работодатели должны проверять статус каждого работника / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Польша ограничивает упрощенное трудоустройство для украинцев
  • Изменения коснутся почти миллиона украинских работников
  • Приостановление сроков в административных производствах будет действовать до 2027 года

Правительство Польши готовит законопроект о постепенной отмене некоторых положений специального закона, который обеспечивает поддержку гражданам Украины. Изменения коснутся почти миллиона украинцев, работающих и проживающих в стране, сообщает InPoland.

Новые правила трудоустройства

Уже с 5 марта 2026 года украинцы с временной защитой потеряют ряд особых прав в Польше. Прежде всего это повлияет на процесс трудоустройства: упрощенная процедура поручения работы гражданам Украины станет доступной только для тех, кто имеет временную защиту.

видео дня

Законопроект, опубликованный 29 декабря 2025 года на сайте Центра правительственного законодательства, предусматривает постепенное ограничение норм специального закона, которые до сих пор позволяли быстро оформлять иностранных работников.

Эксперты предупреждают, что это может привести к организационному хаосу в компаниях и увеличить риск ошибок при легализации трудоустройства.

Приостановление сроков в административных производствах

До сих пор упрощенная процедура была одним из самых эффективных инструментов для поддержки предприятий, сталкивающихся с нехваткой кадров. В то же время законопроект сохраняет приостановление сроков в административных производствах в отношении иностранцев до 4 марта 2027 года, что, по мнению эксперта по вопросам занятости Надежды Винярской, лишает иностранцев реальной правовой защиты и создает риски для работодателей.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Ситуация с украинскими беженцами в Европе / Инфографика: Главред

Представительные организации работодателей пока не были привлечены к публичным консультациям по новому законопроекту, что вызывает беспокойство в бизнес-среде.

Условия возвращения украинцев в Украину - мнение эксперта

Украинцы, которые из-за войны уехали за границу, вернутся домой, если их устроит безопасность и будут иметься рабочие места и жилье. Как отмечает Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи, ключевым фактором остаются именно условия безопасности, причем важно не только текущее состояние, но и прогнозируемые перспективы.

По словам Либановой, для беженцев работа и жилье в Украине и за границей являются "практически одинаковыми" факторами.

"Если в Украине есть жилье и работа, шансов на возвращение значительно больше", — объясняет эксперт.

Она советует работодателям активно поддерживать контакт с уехавшими работниками: поздравлять с праздниками, поинтересоваться делами, рассказать о планах и перспективах компании.

"Это не требует больших усилий, но значительно повышает вероятность, что ваши люди вернутся", – подчеркивает Либанова.

Украинцы в Польше – новости по теме

Как сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи украинским беженцам в последний раз. В дальнейшем государство не планирует ее продолжать.

Кроме того, после первоначальной волны поддержки Украины в 2022 году в Польше наблюдается рост случаев дискриминации и ненависти по отношению к украинцам. По данным опроса CBOS, готовность принимать беженцев снизилась с 94% в 2022 году до 48% в 2025-м, а половина поляков считает государственную помощь украинцам слишком щедрой. В то же время украинские мигранты значительно помогают польской экономике.

Напомним, что сенат Польши принял закон о пребывании иностранцев и помощи украинцам. Документ поддержали 57 сенаторов, 32 - против, изменений в него не вносили. Закон продлевает легальное пребывание украинцев до 4 марта 2026 года.

Читайте также:

О персоне: Элла Либанова

Элла Либанова - украинский социоэкономист и демограф, эксперт по экономике труда. Академик Национальной академии наук Украины (2009), доктор экономических наук (1992), профессор (2000), заслуженный экономист Украины (2002). Академик-секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины. Директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины. Первая за годы существования НАНУ женщина – член ее президиума, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Польши Польша
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атаковала сразу два корабля в Черном море - что известно о последствиях ударов

Россия атаковала сразу два корабля в Черном море - что известно о последствиях ударов

19:43Война
Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

18:56Война
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

18:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Последние новости

20:33

Отключение света в Запорожской области 13 января - когда не будет электроэнергии

20:16

Мужчина забрал кошку с улицы и вскоре понял: сюрпризы только начинаются

19:43

Россия атаковала сразу два корабля в Черном море - что известно о последствиях ударов

19:37

В Польше готовят новые важные ограничения: кого из украинцев коснутся изменения

19:10

РФ будет преследовать мигрантов: что задумали в Кремлемнение

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
19:06

В квартирах "колотун", батареи лопаются: в Киеве сотни домов без отопленияФото

18:56

Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

18:43

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

18:20

Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

Реклама
18:17

"Это выглядело унизительно": эксперт объяснил, как в Китае опозорили Путина

17:56

"Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны

17:46

Крепкая позиция Украины и перестановка конкурентов: кого видят победителем Евровидения-2026

17:42

Холоднее, чем на термометре: как изменится погода в Днепре 13–14 января

17:32

Гривня резко летит вниз, а доллар бьет рекорды: новый курс валют на 13 января

17:30

Дом нагреется за считанные минуты: хитрый трюк с радиатором удивит результатомВидео

17:24

Известный астролог назвал дату окончания войны и убийства Путина - когда наступит мирВидео

17:07

"Вызывает отвращение": откровенная сцена в фильме с Цимбалюком возмутила сетьВидео

16:50

Китайский гороскоп на завтра 13 января: Драконам- стресс, Обезьянам - переживания

16:42

Начнется настоящая непогода: Тернопольскую область накроет густой туман и гололед

16:39

Древнее название с карты стерла Екатерина II - что это за город Украины

Реклама
16:36

В Украине резко усилили мобилизацию - основные изменения и за что будут штрафовать

16:29

"Россияне будут кошмарить": появился прогноз сроков и целей новых ударов РФ

16:27

"Это его язык любви": зять Арнольда Шварценеггера раскрыл необычный подарок от него

15:25

Опасная тактика: Флеш рассказал, как россияне прячут мины с помощью погоды

15:24

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

15:19

Таких цен, как в декабре, уже нет: в Украине подорожал ряд базовых продуктов

14:40

"Мои краши": Приходько публично восхитилась бандитами из 90-х

14:29

Чтобы дизельное авто "пережило" морозы: что нужно сделать водителям уже сейчас

14:10

В Житомире отключений света меньше, чем в других городах: почему так происходит

14:02

Графики больше не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света

13:54

"Не было карт с первого дня": Трамп назвал себя единственным "козырем" Зеленского

13:35

В Украине впервые запустили 5G - где уже работает сеть и какие города на очереди

13:18

"На вас похожи": Могилевская показала лица дочек у океанаВидео

12:37

Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

12:36

"Игра на публику": в чем суть стратегии Трампа и зачем США нужен новый санкционный закон

12:22

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

12:16

Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до дракиВидео

12:15

Блестящей или матовой: какой стороной на самом деле нужно класть фольгу

11:38

В Киеве школьник в маске устроил резню: найден след спецслужб РФФотоВидео

11:27

Зачем хозяйки собирают луковую шелуху зимой - весной и летом незаменимаВидео

Реклама
11:23

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес законопроекты

11:13

Политика Трампа рушит мировой порядок: эксперт назвал плюсы и минусы для Украины

11:04

Ситуация сверхсложная: нардеп встревожил заявлением о теплоснабжении в Киеве

10:59

Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"

10:53

"Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев

10:45

РФ превращает "Герань" в истребители: разведка раскрыла опасную модернизацию

10:24

Более 33 тысяч семей без света: какая ситуация с электричеством в Одессе и областиФото

10:16

Сын известной актрисы пошел на отчаянный шаг ради мобилизации в ВСУ — детали

10:00

Видно пламя в небе: дроны атаковали одну из самых мощных электростанций РФВидео

09:32

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять