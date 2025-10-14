"Начинаются проблемы": в Польше больше не могут принимать беженцев из Украины

Польские власти должны заняться адаптацией тех, кто уже проживает на территории страны, считает местный чиновник.

В Польше больше не могут принимать беженцев из Украины / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, ua.depositphotos.com

Польша оказалась на пределе своих возможностей в приеме беженцев из Украины. Об этом заявил глава Бюро международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач в эфире радио RMF24.

"Вчера я разговаривал с одной из шведских дипломаток. Я спросил ее о внутренних проблемах, и она сказала мне, что "в целом мы являемся открытым обществом, но в ситуации, когда масштаб превышает возможности принять людей, когда масштаб превышает возможности инкультурации, начинаются проблемы". И мы таких проблем в Польше не хотим. Я думаю, что в этом смысле мы уже находимся в конце пути. Мы больше не можем принять", - сказал Пшидач.

На вопрос ведущего, означает ли это, что Варшава не будет больше принимать украинских беженцев, польский чиновник уклонился от прямого ответа.

"Здесь нужно прежде всего начать их инкультурировать. Это происходит через образование, но, конечно, нельзя допустить ситуации, при которой будут создаваться какие-то отдельные округа. Но они создаются, это происходит в целом в Польше. Поэтому я говорю, что нельзя допустить этого", - добавил Пшидач.

Украинские беженцы в Европе инфографика / Инфографика Главред

Возвращение беженцев: мнение эксперта

Украинцы, покинувшие страну из-за войны, готовы вернуться домой при условии, что в Украине будет безопасно, а также будут возможности для трудоустройства и проживания. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований им. Михаила Птухи Элла Либанова. По её словам, ключевым фактором возвращения остаётся не только текущая, но и прогнозируемая ситуация с безопасностью.

Ситуация с беженцами в мире

Ранее сообщалось о том, что украинским беженцам в Германии хотят отменить социальные выплаты. Украинцы, которые бежали от войны в Германию, могут потерять помощь от страны.

Напомним, Главред писал, что часть украинских беженцев в Германии может остаться без финансовой помощи. Речь идет о военнообязанных украинских мужчинах, которые получают выплаты на сумму около 1,3 млрд евро в год.

Ранее стало известно, что правительство Ирландии планирует постепенно прекратить предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев. Страна уже начала разрывать контракты на временное размещение украинцев, которые бежали от войны.

