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Часть украинских беженцев в Германии может остаться без выплат: что произошло

Марина Фурман
29 июля 2025, 17:14
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Эксперт ХСС по внешней политике Штефан Майер требует прекратить финансовую помощь одной группе украинцев.
беженцы, евро
В Германию во время войны прибыло более 300 тысяч мужчин призывного возраста / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто может остаться в Германии без финансовой помощи
  • Кто призвал лишить часть украинцев выплат

Часть украинских беженцев в Германии может остаться без финансовой помощи. Речь идет о военнообязанных украинских мужчинах, которые получают выплаты на сумму около 1,3 млрд евро в год. Как пишет BILD, эксперт ХСС по внешней политике Штефан Майер требует прекратить эти выплаты.

"Нужно положить конец получению гражданской помощи мужчинами-украинцами призывного возраста. Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет у нас получают поддержку, то что-то здесь не так. Эта группа лиц не имеет права на получение этой социальной выплаты и должна либо работать у нас в Германии, либо проходить военную службу в Украине", - сказал он.

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В материале говорится, что всего с начала войны в Германию прибыло ровно 304 144 144 украинца призывного возраста - и ровно 150 660 из них в марте 2025 года состояли на учете как получатели помощи.

Средний размер пособия составляет (на март этого года) 882 евро в месяц. В целом украинцы призывного возраста получают от Германии 1,328 млрд евро в год.

В то же время украинское посольство не видит в этом проблемы, там заявили, что было бы неправильно обвинять всех украинских мужчин за рубежом в нарушении закона или уклонении от мобилизации.

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ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС / Главред - инфографика

Помощь беженцам - новости по теме

Как писал Главред, с 1 октября текущего года украинские беженцы в Нидерландах ощутят определенные изменения. В частности, за проживание в государственных приютах придется платить больше.

В то же время в одной из стран ЕС введут обязательные работы для беженцев. За отказ выполнять такие работы будут забирать часть помощи.

Кроме этого, в Польше постепенно будут прекращать деятельность приютов для беженцев из Украины. Известно, что уже с 1 ноября 2025 года закроют так называемые центры коллективного размещения (OZZ) для всех, кроме пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

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Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.



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