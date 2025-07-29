Стоимость базового продукта побьет рекорд: на сколько подскочит цена в августе

Эксперт сказал, какой будет стоимость молочной продукции в августе.

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Цены на молочные продукты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

В Украине могут вырасти закупочные цены на молоко

Это связано с сокращением поголовья коров

В августе сливочное масло может подорожать на 11,53 гривен

Сейчас в Украине есть предпосылки для роста закупочных цен на молоко, особенно на то, что производится в сельскохозяйственных предприятиях. Об этом в комментарии Главреду сказал ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Иван Свиноус.

По его словам, сейчас наблюдается устойчивая негативная тенденция к сокращению поголовья коров в хозяйствах населения, которые содержат основную часть животных.

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"По состоянию на 1 июля 2025 года их количество составляло 764,1 тыс. голов, что на 3 тыс. меньше, чем в июне этого года. В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на эту же дату зарегистрировано 382,1 тыс. голов, что на 200 голов меньше, чем в предыдущем месяце", - подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что неблагоприятные погодные условия, в частности, длительное отсутствие осадков и высокие среднесуточные температуры, негативно сказываются на продуктивности коров.

Кроме того, вооруженная агрессия РФ против Украины и сопутствующие институциональные изменения также создают инвестиционные риски, которые сдерживают привлечение капитала в молочную отрасль, которая и без того имеет длительный период окупаемости вложенных средств.

"Еще одним фактором является сокращение экспорта молочной продукции в ЕС в связи с отменой Еврокомиссией автономных торговых мер, что повлекло правовую неопределенность относительно таможенных условий и квот", - отметил Свиноус.

Он также предположил, какой будет стоимость молочной продукции в августе:

стоимость пастеризованного молока в бутылке составит 64,10 грн/кг (+0,29 грн по сравнению с июлем);

кефира жирностью 2,5% в пленке - 55,80 грн/кг (+0,26 грн);

сливочного масла жирностью 72,5-73% - 596,35 грн/кг (+11,53 грн).

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - что известно

Как сообщал Главред, главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало заявила, что в августе в Украине продолжат снижаться цены на ряд продуктов. Речь идет в частности об овощах и фруктах.

Экономист Олег Пендзин сказал, что цены на базовые продукты питания, в частности молочку и яйца, будут значительно зависеть от урожая зерновых культур этого года, что формирует основу кормовой цепи в животноводстве.

Также известно, что цены на хлеб в Украине осенью-зимой будут более-менее прогнозируемыми, в пределах ожиданий. И никаких неожиданностей по хлебу не будет.

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О персоне: Иван Свиноус Иван Свиноус - ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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