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Билеты на поезда, штрафы для ФЛП и оплаты с карты по-новому: что изменится с 1 августа для украинцев

Анастасия Заремба
29 июля 2025, 09:00обновлено 29 июля, 09:37
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Украинцев ожидает ряд нововведений в течение последнего месяца лета.
что меняется с 1 августа
Украинцам в августе 2025 года стоит приготовиться к ряду изменений / Коллаж Главред

С 1 августа 2025 года в Украине вступает в силу ряд нововведений. В частности, украинцам придется подтверждать личность при покупке билетов на поезда, некоторым пенсионерам нужно будет уточнить свои данные, а для предпринимателей увеличат штрафы. О том, что изменится для украинцев - в материале Главреда.

Билеты на поезд - с Дія.Підпис

С 1 августа 2025 года Укрзализныця в тестовом режиме вводит процедуру покупки и возврата билетов на некоторые направления по верификации в Дія.Підпис. Как отметили в компании, напервом этапе внедрения изменений верификация нужна на рейсы:

  • №105/106 Одесса - Киев;
  • №91/92 Львов - Киев;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №12 Львов - Одесса;
  • №27/28 Киев - Чоп.

Приобретение билетов на эти направления через кассы будет недоступно. Новые правила не будут касаться рейсов со спецрезервом билетов для военнослужащих - защитники и защитницы в дальнейшем могут бронировать и покупать такие билеты через специальный сервис Укрзализныци и через приложение Армия+.

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Чтобы создать "Дія.Підпис", нужно:

  • Скачать приложение "Дія" и авторизоваться в нем (или убедиться, что на телефоне установлена последняя версия приложения);
  • В меню приложения найти и выбрать пункт "Дія.Підпис";
  • Нажать на переключатель "Активировать Дія.Підпис";
  • Пройти проверку по фото, следуя инструкциям на экране;
  • После успешной фотоверификации придумать уникальный 5-значный PIN-код для "Дія.Підпис", который понадобится для дальнейшего использования подписи.

Оплаты с разных карт - что такое открытый банкинг

С 1 августа 2025 года в Украине во всех банках, которые имеют лицензию Национального банка Украины, заработает открытый банкинг - новая система, позволяющая владельцам карт разных банков рассчитываться одним платежом, автоматически используя средства с разных счетов. То есть когда вы оплачиваете покупку, система автоматически проверяет баланс на основном счете и, если необходимо, списывает деньги с других авторизованных счетов клиента в реальном времени, если на текущей карте не хватает средств.

Кроме того, не нужно будет вводить данные банковских карт на сторонних сайтах - для оплаты счета нужно будет подтвердить оплату в приложении банка.

Как уточнили в Нацбанке, внедрение открытого банкинга является завершающей частью имплементации норм Директивы ЕС о платежных услугах 2015/2366 (PSD2), что обеспечит выполнение требований в части присоединения Украины к единой зоне платежей в евро, которая объединяет страны Европейского Союза (SEPA) и дальнейшего вступления в Европейский Союз.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

  • Установить приложение, которое поддерживает открытый банкинг
  • Авторизоваться - например, через BankID
  • Предоставить разрешение на подключение своих счетов.

Идентификация пенсионеров по-новому: что изменится с 1 августа

В Украине обновили правила прохождения идентификации для пенсионеров - теперь процесс стал более прозрачным и частично автоматизированным. Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина №720 от 18 июня 2025 года.

С 1 августа 2025 года банки обязаны ежедневно в электронном формате передавать в Пенсионный фонд информацию о том, кто из пенсионеров прошел физическую идентификацию. Это позволит Пенсионному фонду Украины (ПФУ) оперативно обновлять базу данных и избегать недоразумений по приостановке выплат. Информация будет передаваться не чаще одного раза в сутки и только при условии наличия фактических данных.

Также с 1 августа заработает новый онлайн-сервис "Моя идентификация" на портале электронных услуг ПФУ. С его помощью пенсионеры смогут в любой момент проверить:

  • дату последней идентификации;
  • учреждение, которое ее провело (например, банк).

Этот сервис поможет пенсионерам самостоятельно следить за актуальностью своей идентификации и вовремя проходить ее повторно, чтобы не потерять право на выплаты. Это касается и тех, кто получает помощь, которую с июля начал выплачивать Пенсионный фонд вместо органов социальной защиты.

Идентификацию можно пройти:

  • лично в сервисном центре ПФУ;
  • дистанционно - через видеосвязь;
  • онлайн - через электронный кабинет на портале ПФУ с использованием Дія.Підпис;
  • за рубежом - в консульстве Украины, которое может подтвердить факт, что лицо живое.

ФЛП будут строже штрафовать за продажу товаров без чеков

С 1 августа прекращает действие переходный период адаптации предпринимателей и компаний к новым требованиям законодательства относительно обязательного применения таких регистраторов расчетных операций РРО/ПРРО. Соответственно, с этого периода увеличиваются штрафы за:

  • невыдачу фискального чека покупателю;
  • отсутствие РРО/ПРРО при осуществлении расчетных операций;
  • проведение расчетных операций на неполную сумму стоимости проданных товаров (предоставленных услуг);
  • использование старых форм фискальных чеков;
  • ошибки в реквизитах фискального чека.

До 31 июля 2025 года размер штрафа составлял 25% стоимости товаров (работ, услуг), в отношении которых допущено нарушение, за первое нарушение и 50% - за каждое последующее. Но, как сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС), с 1 августа штрафы за эти нарушения будут составлять 100 и 150% соответственно.

То есть если во время одной проверки будет выявлено, что не выдано несколько чеков, то инспектор зафиксирует количество нарушений по не выданным чекам, где за первый чек применит штрафную санкцию в размере 100%, а за каждый последующий - 150%.

Повышение штрафов не будет касаться:

  • ФЛП - плательщиков единого налога первой группы;
  • субъектов хозяйствования, которые получают оплату исключительно в безналичной форме (кроме оплат с использованием интернет-эквайринга (LiqPay, Fondy) и карточками через POS-терминалы, которые являются расчетными операциями и требуют наличия РРО);
  • субъектов хозяйствования, осуществляющих виды деятельности, перечисленные в статье 9 Закона о РРО (например, торговли определенными товарами на рынках с лотков;
  • предпринимателей на территориях активных и возможных боевых действий и временно оккупированных территориях Украины.

Выплаты для ВПЛ - что изменится с 1 августа

Украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и переехать в более безопасные общины в пределах страны, получив статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) с 1 августа могут получить ежемесячную денежную помощь в размере:

  • 2 тыс. грн - для взрослых,
  • 3 тыс. грн - для детей и лиц с инвалидностью.

Средства поступают на карту єПідтримка и могут использоваться без ограничений - как для оплаты товаров и услуг, так и для снятия наличных или переводов на нужды ВСУ.

Подать заявку на помощь могут те, кто выехал с территорий, где ведутся или велись боевые действия, а также из временно оккупированных или заблокированных населенных пунктов.

Выплата ко Дню Независимости 2025 - кто ее получит

Ко Дню Независимости Украины в 2025 году Кабинет Министров принял постановление о единовременной денежной помощи для ветеранов войны и жертв нацистских преследований. Выплаты должны поступить до 24 августа 2025 года. Размеры выплат остались неизменными по сравнению с предыдущим годом и составят:

  • 3100 грн - лицам с инвалидностью I группы вследствие войны, бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью.
  • 2900 грн - лицам с инвалидностью II группы.
  • 2700 грн - лицам с инвалидностью III группы.
  • 1000 грн - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и детям, рожденным в местах принудительного содержания.
  • 3100 грн - лицам с особыми заслугами перед Родиной.
  • 650 грн - членам семей погибших ветеранов, Защитников и Защитниц Украины, а также женам и мужьям умерших лиц, которые не женились повторно.
  • 450 грн - участникам войны, бывшим узникам, принудительно вывезенным на работы, детям партизан и подпольщиков.

Подача заявлений для получения средств не требуется - деньги начисляются автоматически тем, кто имеет соответствующий статус.

Курс доллара и евро в августе - сколько будет стоить валюта

Как рассказал в комментарии Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский, ситуация на валютном рынке Украины не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами. Нацбанк остается главным продавцом валюты, который закрывает разницу между спросом и предложением коммерческих банков. И текущее состояние валютных резервов и поступления новых иностранных кредитов позволяют Нацбанку поддерживать стабильный курс гривны, несмотря на существенное превышение спроса на валюту над ее предложением.

"Есть все основания полагать, что осенью инфляция ускорится. Высокая инфляция способствует росту спроса на валюту. Военные действия продолжаются, враг наносит массированные воздушные удары по предприятиям, инфраструктуре и жилью. Продолжение войны негативно влияет на общее состояние экономики Украины и препятствует ее восстановлению. Нацбанк не спешит с девальвацией гривны. Напомню, что среднегодовой курс заложен в Госбюджете на 2025 г. в 45 грн. за доллар. Очевидно, таким образом НБУ пытается сдержать инфляцию. Есть высокая вероятность, что по итогам 2025 г. среднегодовой валютный курс, заложенный в Госбюджете, не будет достигнут. Хотя в первой половине августа курс гривны будет сохранять стабильность, во второй половине месяца деловая активность традиционно растет, что может привести к увеличению спроса на валюту. На межбанке курс гривны будет колебаться в пределах 41,5 - 42,5 грн. за доллар и на уровне 47,5 - 49,8 грн. за евро", - отметил Хмелевский.

О персоне: Александр Хмелевский

Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.

Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.

Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Цены на продукты в августе - чего ждать украинцам

По словам ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", д.э.н. Ивана Свиноуса, сейчас имеются предпосылки для роста закупочных цен на молоко, особенно на то, что производится в сельскохозяйственных предприятиях.

О персоне: Иван Свиноус

Иван Свиноус - ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

В частности, наблюдается устойчивая негативная тенденция к сокращению поголовья коров в хозяйствах населения, которые содержат основную часть животных. По состоянию на 1 июля 2025 года их количество составляло 764,1 тыс. голов, что на 3 тыс. меньше, чем в июне этого года. В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на эту же дату зарегистрировано 382,1 тыс. голов, что на 200 голов меньше, чем в предыдущем месяце. Кроме того, неблагоприятные погодные условия, в частности, длительное отсутствие осадков и высокие среднесуточные температуры, негативно сказываются на продуктивности коров.

Вооруженная агрессия РФ против Украины и сопутствующие институциональные изменения, по мнению эксперта, также создают инвестиционные риски, которые сдерживают привлечение капитала в молочную отрасль, которая и без того имеет длительный период окупаемости вложенных средств. Еще одним фактором является сокращение экспорта молочной продукции в ЕС в связи с отменой Еврокомиссией автономных торговых мер, что повлекло правовую неопределенность относительно таможенных условий и квот.

"Ожидается, что в августе 2025 года стоимость пастеризованного молока в бутылке составит 64,10 грн/кг (+0,29 грн по сравнению с июлем), кефира жирностью 2,5 % в пленке - 55,80 грн/кг (+0,26 грн), а сливочного масла жирностью 72,5-73 % - 596,35 грн/кг (+11,53 грн)", - уточнил Иван Свиноус Главреду.

Зато цены на овощи и фрукты в Украине в августе 2025 года, как прогнозирует главный научный сотрудник Института аграрной экономики Инна Сало, продолжат снижаться. По ее словам, удешевление связано с сезонным увеличением предложения продукции открытого грунта, а также влиянием стоимости хранения, транспортировки, топлива и электроэнергии.

В частности, овощи борщевого набора уже подешевели почти на 30-63% за июль, и в августе могут упасть в цене еще на 15%. Салатные овощи также дешевеют (до -32,3%), но огурцы колючие наоборот выросли в цене на 16%. Яблоки в июле стоили до 100 грн/кг, однако с конца августа ожидается снижение цены благодаря отечественному урожаю, тогда как импортные фрукты преимущественно остаются дорогими: подешевели бананы, лимоны и мандарины, а вот апельсины и виноград - наоборот подорожали.

"По прогнозным оценкам, в течение августа 2025 года ожидается дальнейшее удешевление овощей - до 15 % против июльских цен. С расширением предложения овощей открытого грунта наиболее заметно могут снизиться цены на лук репчатый, картофель и свеклу, что, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики", - уточнила эксперт.

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Укрзализныця цены на продукты выплаты пенсии ДІЯ ВПЛ
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