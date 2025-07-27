Что будет с ценами на хлеб осенью: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

Пендзин убеждает, что никаких неожиданностей по хлебу осенью-зимой украинцам не стоит ждать.

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Вырастут ли цены на хлеб в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Подорожает ли хлеб в Украине

Какая ситуация с урожаем в 2025 году

В 2025 году урожай по сравнению с 2024 будет лучше по сравнению с 2025 годом. На фоне этого, цены на хлеб существенно не изменятся. Об этом в интервью Главреду сказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он поделился прогнозами Украинской зерновой ассоциации, в которых говорится, что урожай зерна будет на 10% лучше, чем прошлогодний.

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Пендзин объяснил, что хлебозаводы ответственно относятся к своему делу. Они изготавливают не только хлеб, но и много другой выпечки - например, пирожные, торты, продукцию премиум-класса.

Что касается цен, то хлеб обычно дорожает не более чем на 1,5-2% в месяц. Даже в тяжелом 2024 году, когда был плохой урожай, хлеб подорожал на 22%. В то же время пирожные и торты подорожали гораздо больше.

"Итак, цены на хлеб в Украине осенью-зимой будут более-менее прогнозируемыми, в пределах ожиданий. И никаких неожиданностей по хлебу у нас не будет", - сказал Пендзин.

Он успокоил, стоимость хлеба не вырастет на 22%.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - новости по теме

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, как могут измениться цены на свинину и мясо птицы в Украине. Он отметил, что цена на мясо, прежде всего, будет привязываться к платежеспособности и спросу населения. А уже дальше будет рассматриваться фактор стоимости кормов и рентабельности.

Также в Украине начали расти отпускные цены на огурцы. Повышение стоимости овоща связано с временным сокращением предложения продукции на фоне активного спроса.

Кроме этого, с августа в Украине ожидается небольшое повышение цен на подсолнечное масло. Главной причиной является рост спроса населения в сезон консерваций.

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О персоне: Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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