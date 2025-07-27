Что будет с ценами на хлеб осенью: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

Вы узнаете:
- Подорожает ли хлеб в Украине
- Какая ситуация с урожаем в 2025 году
В 2025 году урожай по сравнению с 2024 будет лучше по сравнению с 2025 годом. На фоне этого, цены на хлеб существенно не изменятся. Об этом в интервью Главреду сказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Он поделился прогнозами Украинской зерновой ассоциации, в которых говорится, что урожай зерна будет на 10% лучше, чем прошлогодний.
Пендзин объяснил, что хлебозаводы ответственно относятся к своему делу. Они изготавливают не только хлеб, но и много другой выпечки - например, пирожные, торты, продукцию премиум-класса.
Что касается цен, то хлеб обычно дорожает не более чем на 1,5-2% в месяц. Даже в тяжелом 2024 году, когда был плохой урожай, хлеб подорожал на 22%. В то же время пирожные и торты подорожали гораздо больше.
"Итак, цены на хлеб в Украине осенью-зимой будут более-менее прогнозируемыми, в пределах ожиданий. И никаких неожиданностей по хлебу у нас не будет", - сказал Пендзин.
Он успокоил, стоимость хлеба не вырастет на 22%.
Цены на продукты - новости по теме
Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, как могут измениться цены на свинину и мясо птицы в Украине. Он отметил, что цена на мясо, прежде всего, будет привязываться к платежеспособности и спросу населения. А уже дальше будет рассматриваться фактор стоимости кормов и рентабельности.
Также в Украине начали расти отпускные цены на огурцы. Повышение стоимости овоща связано с временным сокращением предложения продукции на фоне активного спроса.
Кроме этого, с августа в Украине ожидается небольшое повышение цен на подсолнечное масло. Главной причиной является рост спроса населения в сезон консерваций.
Читайте также:
- Резкий скачок цен на аренду квартир: в каких областях жилье заметно подорожало
- "4500 - это большие деньги": украинцы жалуются на "издевательства" ПриватБанка
- До 20% мировых запасов: где в Украине найдены крупнейшие залежи титановых руд
О персоне: Олег Пендзин
Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред