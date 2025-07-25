Ключевой овощ для консервации резко подорожал - что произошло и какие цены

За неделю цены поднялись в среднем на 19%.

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Ключевой овощ для закруток резко вырос в цене / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

За неделю цены на огурцы выросли в среднем на 19%

Овощ продают по 25-45 грн/кг

Сейчас цены на 24% ниже, чем в прошлом году

В Украине начали расти отпускные цены на огурцы. Повышение стоимости овоща связано с временным сокращением предложения продукции на фоне активного спроса. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По данным аналитиков, за неделю цены на огурцы выросли в среднем на 19%. Сейчас тепличные комбинаты реализуют огурцы не дешевле чем по 25-45 грн/кг (эквивалент $0,60-1,08/кг).

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Производители объясняют такую ценовую динамику межсезонным спадом предложения продукции. Тепличные хозяйства массово завершили уборку урожая первого оборота, а второй еще не стартовал. Его начало ожидается только во второй половине августа. В период "межсезонья" объемы товарной продукции резко уменьшаются.

К тому же, как отмечают фермеры, огурцов из открытого грунта на рынке пока недостаточно, чтобы компенсировать дефицит. Такая ситуация способствует активному росту цен.

Несмотря на подорожание в последние дни, средняя цена на огурцы пока все еще на 24% ниже, чем в этот же период прошлого года. Однако производители не исключают, что при благоприятных погодных условиях ситуация может измениться.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, во второй половине июля в Украине выросли закупочные цены на молоко из-за дефицита сырья и высокого спроса за рубежом. По состоянию на 22 июля цена молока экстракласса составила 16,14 грн (+14 коп.), высшего сорта - 15,85 грн (+10 коп.), первого сорта - 15,45 грн (без изменений).

Также в июне 2025 года мясо подорожало на 24,4%, молочные продукты - на 18,9%, хлеб - на 17,5%. В то же время цены на сахар упали на 8%.

Как сообщал Главред, шестую неделю подряд на украинском рынке падают оптовые цены на голубику. По состоянию на 25 июля она стоит 165-240 грн/кг, что на 15% дешевле прошлой недели.

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Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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