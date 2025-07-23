Молочка на вес золота: украинцев предупредили о росте цен на ценный продукт

И это еще не конец, ожидается дальнейший рост цен на 20-30 копеек.

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Закупочные цены на молоко выросли/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В июле 2025 года закупочные цены на молоко экстра и высшего сорта выросли на 10-14 копеек

Дефицит молока-сырья и высокий экспортный спрос на молочку вызвали рост цен

Во второй половине июля в Украине выросли закупочные цены на молоко. Как сообщает Ассоциация производителей молока, причинами подорожания стали ограниченное предложение молока-сырья и повышенный спрос на украинскую молочную продукцию за рубежом.

Так, по состоянию на 22 июля средняя цена закупки молока экстракласса достигла 16,14 грн за килограмм без учета НДС. Это на 14 копеек больше, чем в предыдущем месяце.

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Молоко высшего сорта подорожало на 10 копеек и в среднем стоит 15,85 грн/кг. А цена первого сорта осталась неизменной - 15,45 грн/кг.

Аналитик Ассоциации Георгий Кухалейшвили отмечает, что основными факторами такого роста стали недостаток сырья и стабильно высокий спрос на биржевые продукты со стороны иностранных рынков.

"В июне Украина увеличила экспорт казеина, а экспорт сливочного масла в первом полугодии 2025 г. вырос на 50%. Цены на готовую продукцию растут под влиянием девальвации гривны. Улучшилась рентабельность производства сухого молока, казеина, кисломолочного продукта", - отметил эксперт.

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Он также прогнозирует, что в начале августа закупочная стоимость молока-сырья может увеличиться еще на 20-30 копеек, учитывая текущий дефицит и стремление производителей получить большую прибыль.

Что касается розничных цен, то в магазинах ситуация разная:

В сети АТБ 900-граммовая упаковка молока стоит 36,80 грн (с учетом акционной цены).

В Сильпо стоимость начинается от 34,89 грн за аналогичный объем.

В Varus от 34,90 грн.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что популярные виды мяса в Украине космически выросли в цене. Стоимость выросла из-за множества факторов, включая уменьшение производства, рост расходов, влияние войны и болезни животных.

Так, украинцы сталкиваются с существенным ростом цен на свинину. Если в прошлом году средняя стоимость этого мяса в супермаркетах была ниже 200 грн/кг, то в течение последних трех месяцев цены не опускались ниже 250 грн/кг.

Как результат, можно сделать вывод, что в этом сезоне все позиции продуктов дорогие. Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник предупредил, что украинцам нужно готовиться к новым ценникам.

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Об источнике: Ассоциация производителей молока Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АВМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

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