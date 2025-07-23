В Украине существенно увеличилась цена на популярный вид мяса: какая она сейчас

Аналитики фиксируют стремительное повышение закупочных цен на живец свиней, что влияет на розничные цены.

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Цены на свинину в Украине выросли до более 250 грн за килограмм из-за сокращения поголовья и роста расходов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Свинина в Украине выросла в цене до более 250 грн/кг

Закупочная цена живца достигла более 93 грн/кг

Курятина подорожала на 30% и сравнялась со свининой

В 2025 году украинцы сталкиваются с существенным ростом цен на свинину. Если в прошлом году средняя стоимость этого мяса в супермаркетах была ниже 200 грн/кг, то в течение последних трех месяцев цены не опускались ниже 250 грн/кг.

По данным аналитиков Ассоциации "Свиноводы Украины", в прошлом году стоимость мяса оставалась ниже благодаря большему предложению на рынке. Они отмечают:

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"Прошлым летом цены закупки живца свиней убойных кондиций снизились до уровня, который предварительно фиксировали еще в 2022-м - в течение лета среднерыночная отметка колебалась в пределах 52-60 грн/кг. Однако в первой половине этого лета показатель колебался в пределах 92,5-93,5 грн/кг, а с середины сезона демонстрирует дальнейший рост".

Среди основных причин - сокращение поголовья свиней из-за войны, экономические трудности и эпизоотические угрозы. В частности, часть производителей покинула рынок из-за низких закупочных цен на фоне роста расходов, особенно на корма, а также из-за вспышки африканской чумы свиней.

Аналитики добавляют, что подорожание касается не только свинины:

"В конце первого полугодия цена охлажденной курятины была почти на 30% дороже, чем год назад, а куриное филе сейчас сопоставимо по цене с отдельными охлажденными полуфабрикатами из свинины - с лопаткой, бедром, грудинкой, гуляшом и т.д.".

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

По информации сайта Минфин, средние розничные цены на свинину в июне были такими:

грудинка - 212,16 грн/кг

лопатка - 224,70 грн/кг

ошеек - 331,06 грн/кг

подчеревина - 223,37 грн/кг

ребра - 214,40 грн/кг

шашлык - 254,50 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, цены на арбузы в этом сезоне в Украине останутся на уровне прошлого года, поэтому существенного роста не будет, по словам Баштанника. Благодаря хорошему урожаю арбузы выращивают даже в северных регионах.

Напомним, в Украине продолжает расти стоимость мясной продукции, в частности сала. По данным Госстата, его средняя цена за месяц выросла на 1,2% - до 172,96 грн/кг.

Кроме того, в июле 2025 года украинцы продолжают покупать свои любимые продукты, несмотря на колебания цен на продовольственном рынке. Хлеб и сало, которые остаются традиционными составляющими национальной кухни, демонстрируют разнонаправленную динамику стоимости.

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Об источнике: Министерство финансов Украины Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.

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