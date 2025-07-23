В Украине существенно увеличилась цена на популярный вид мяса: какая она сейчас

Кратко:
- Свинина в Украине выросла в цене до более 250 грн/кг
- Закупочная цена живца достигла более 93 грн/кг
- Курятина подорожала на 30% и сравнялась со свининой
В 2025 году украинцы сталкиваются с существенным ростом цен на свинину. Если в прошлом году средняя стоимость этого мяса в супермаркетах была ниже 200 грн/кг, то в течение последних трех месяцев цены не опускались ниже 250 грн/кг.
По данным аналитиков Ассоциации "Свиноводы Украины", в прошлом году стоимость мяса оставалась ниже благодаря большему предложению на рынке. Они отмечают:
"Прошлым летом цены закупки живца свиней убойных кондиций снизились до уровня, который предварительно фиксировали еще в 2022-м - в течение лета среднерыночная отметка колебалась в пределах 52-60 грн/кг. Однако в первой половине этого лета показатель колебался в пределах 92,5-93,5 грн/кг, а с середины сезона демонстрирует дальнейший рост".
Среди основных причин - сокращение поголовья свиней из-за войны, экономические трудности и эпизоотические угрозы. В частности, часть производителей покинула рынок из-за низких закупочных цен на фоне роста расходов, особенно на корма, а также из-за вспышки африканской чумы свиней.
Аналитики добавляют, что подорожание касается не только свинины:
"В конце первого полугодия цена охлажденной курятины была почти на 30% дороже, чем год назад, а куриное филе сейчас сопоставимо по цене с отдельными охлажденными полуфабрикатами из свинины - с лопаткой, бедром, грудинкой, гуляшом и т.д.".
По информации сайта Минфин, средние розничные цены на свинину в июне были такими:
- грудинка - 212,16 грн/кг
- лопатка - 224,70 грн/кг
- ошеек - 331,06 грн/кг
- подчеревина - 223,37 грн/кг
- ребра - 214,40 грн/кг
- шашлык - 254,50 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - что известно
Как сообщал Главред, цены на арбузы в этом сезоне в Украине останутся на уровне прошлого года, поэтому существенного роста не будет, по словам Баштанника. Благодаря хорошему урожаю арбузы выращивают даже в северных регионах.
Напомним, в Украине продолжает расти стоимость мясной продукции, в частности сала. По данным Госстата, его средняя цена за месяц выросла на 1,2% - до 172,96 грн/кг.
Кроме того, в июле 2025 года украинцы продолжают покупать свои любимые продукты, несмотря на колебания цен на продовольственном рынке. Хлеб и сало, которые остаются традиционными составляющими национальной кухни, демонстрируют разнонаправленную динамику стоимости.
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Об источнике: Министерство финансов Украины
Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.
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