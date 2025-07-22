Уже на вес золота: цены на традиционный украинский продукт бьют рекорды

За последний год цены стали выше уже на 7,4%.

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Цены на сало в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

В Украине подорожало сало

Только за месяц цена выросла на 1,2%

Сейчас его продают в среднем по 252,05 грн/кг

В Украине неуклонно растет стоимость мясной продукции. Что интересно, один из крупнейших ценовых ростов показало сало. Об этом известно из данных Государственной службы статистики.

Так, только за один месяц средняя потребительская цена сала выросла на 1,2%. Если сравнивать с маем, то сало подорожало до 172,96 гривни за килограмм против 170,84 гривни за килограмм.

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В то же время, если сравнить цены с этим же периодом в 2024 году, то сало подорожало на 7,4% - тогда его стоимость была на уровне 161,09 гривни за килограмм.

Стоит добавить, что по данным Минфина, по состоянию на 22 июля средняя цена на сало составляет 252,05 грн/кг.

По выгодной цене его можно купить в Megamarket - 215,10 грн/кг, а в Novus стоимость уже составляет 289,00 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник сказал, что эра дешевых продуктов в мире проходит. Особенно это касается дешевых натуральных фруктов и овощей.

Также известно, что в Украине наблюдается дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года. Он в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Кроме того, в Украине стартовал сезон сбора урожая яблок, однако цены на новые плоды ошеломили покупателей, они почти втрое выше, чем в тот же период прошлого года.

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Об источнике: Государственная служба статистики Украины Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины. Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.

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