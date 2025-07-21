Приятный сюрприз на рынке: 'второй хлеб' украинцев подешевел уже на 10%

Объемы картофеля на рынке увеличиваются практически ежедневно.

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Цены на картофель в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

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В Украине продолжают снижаться цены на картофель

Сейчас фермеры продают его по 11-18 грн/кг

Эта цена в среднем на 23% выше, чем в прошлом году

По состоянию на сегодняшний день в Украине наблюдается дальнейшее снижение отпускных цен на картофель урожая 2025 года. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что основная причина этой ситуации - улучшение погодных условий и активизация уборочных работ в большинстве регионов страны, что привело к увеличению предложения продукции на внутреннем рынке.

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Так, на данный момент фермеры предлагают к продаже картофель в диапазоне 11-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

"Основной причиной снижения цен на него является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения этой продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно. При этом качество предлагаемого картофеля часто достаточно невысокое, что также оказывает давление на цены в данном сегменте", - говорится в сообщении.

Аналитики также добавили, что во второй половине июля 2024 года цены на картофель в Украине были в среднем на 23% ниже, чем сегодня.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине заканчивается сезон черешни и в последнюю неделю цены на нее резко подскочили минимум на 10%. Сейчас ягоду продают по 150-220 грн/кг.

Также известно, что в Украине стартовал сезон сбора урожая яблок, однако цены на новые плоды ошеломили покупателей, они почти втрое выше, чем в тот же период прошлого года.

Кроме того, Максим Гопка, аналитик УКАБ, прогнозирует, что летом 2025 года стоимость мяса будет расти стабильно. Например, цена свиного ошейка будет колебаться в пределах 320-350 гривен за килограмм.

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Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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