Учителям Украины вдвое поднимут зарплату уже с 1 сентября - на сколько вырастет

Повышение связано с ростом нагрузки и сложными условиями работы в условиях войны, государство стремится обеспечить стабильную поддержку педагогам.

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Что известно о новых ежемесячных выплатах учителям / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Все педагоги школ Украины получат новую ежемесячную надбавку

С сентября учителя будут получать доплату 2600 грн ежемесячно

С началом нового учебного года все учителя общего среднего образования в Украине будут получать фиксированную ежемесячную доплату в размере 2600 гривен. Об этом Суспільному сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Эта финансовая поддержка предусмотрена для всех педагогических работников независимо от предмета, должности, продолжительности рабочего дня или региона, где они работают.

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В целом дополнительные выплаты охватят около 400 тысяч педагогов: как учителей, так и директоров школ, их заместителей и других педагогов, в том числе тех, кто работает на неполную ставку.

В Минобразования уточняют, что эта надбавка не является премией и не зависит от успешности учителя, оценки или других критериев. Выплата является постоянной и будет назначаться ежемесячно на постоянной основе.

Доплату будут получать педагоги во всех регионах, включая те, которые расположены в прифронтовой зоне, на временно оккупированных территориях, а также в тылу. Таким образом, государство гарантирует равную поддержку всем педагогам.

Финансирование этой инициативы было заложено еще в госбюджете на 2024 год, общая сумма расходов составила 12 миллиардов гривен. С января 2025 года уже действует надбавка в размере 1300 гривен, а с 1 сентября ее размер будет удвоен.

В Министерстве образования отмечают, что решение об увеличении выплат обусловлено повышенной нагрузкой на учителей и сложными условиями труда во время военного положения. Целью является обеспечение стабильной помощи тем, кто продолжает выполнять свою профессиональную миссию даже в непростых обстоятельствах.

Зарплаты учителей в Украине - что известно

Ранее Главред писал, в Министерстве образования работают над возможностью пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку средств. Сейчас удалось найти дополнительные 12 млрд гривен.

Так, с 1 сентября 2025 года в Украине учителя будут получать большие доплаты. Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины рассказал заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

В то же время некоторым учителям перестали выплачивать надбавки. Так, учителя одной из общин пожаловались на отсутствие выплат за работу в неблагоприятных условиях.

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Об источнике: Общественное Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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