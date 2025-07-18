Сезон начался, а цены кусаются: базовый фрукт в Украине резко подскочил в цене

Коротко:
- Яблоки подорожали втрое, теперь по 70 грн/кг
- Производители планируют значительно увеличить поставки
В Украине стартовал сезон сбора урожая яблок, однако цены на новые плоды ошеломили покупателей, они почти втрое выше, чем в тот же период прошлого года. Аналитики проекта EastFruit сообщают, что сейчас закупочная цена на свежие яблоки колеблется в пределах 60-70 гривен за килограмм, что значительно превышает прошлогодние показатели в начале сезона.
Несмотря на начало сбора, оптовые продавцы пока не торопятся снижать стоимость. Они объясняют это тем, что полки рынка все еще занимает в основном импортная продукция, которая пользуется слабым спросом, потребители отдают предпочтение локальным фруктам и ягодам.
В то же время фермеры отмечают, что уже в ближайшие недели планируют нарастить объемы поставок украинских яблок, что с большой вероятностью приведет к постепенному снижению цен.
Это может повлиять не только на стоимость отечественного урожая, но и на цены на иностранную продукцию.
Цены на продукты в Украине - что известно
Главред писал недавно о том, сколько в Украине стоят сезонные продукты. Стоит указать, что в супермаркетах цены на них довольно существенно отличаются.
Кроме этого, цены на мясо в Украине также растут. Основными факторами являются стабильный спрос, дефицит живого веса, а также сезонное увеличение закупок во время отпусков.
Однако дефицит начался не только в мясной сфере. На прилавках Украины больше нет любимой рыбы: толстолоб и щука стали редкостью.
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Об источнике: EastFruit
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