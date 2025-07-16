Украинцы могут повысить свою пенсию самостоятельно: правила расчета изменились

Изменения дают украинцам больше инструментов для персонализированного подхода к пенсионному расчету.

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Увеличить выплаты можно самостоятельно / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как оптимизировать свою пенсию по новому закону

Как исключить "провальные" годы из расчета

В Украине начали действовать новые правила по начислению пенсий - согласно Закону №2506-IX, пенсионеры получили право на перерасчет выплат с учетом индивидуальных обстоятельств. В частности, речь идет о возможности не учитывать периоды с низкими доходами, особенно те, что приходятся на время военного положения, об этом сообщает ТСН.

Теперь украинцы могут обратиться в Пенсионный фонд с просьбой исключить из расчета пенсии те месяцы, когда их доход был низким из-за войны. Такие периоды больше не будут уменьшать размер выплат. При этом страховой стаж за эти месяцы сохраняется в полном объеме.

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Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Кроме военного времени, украинцы также могут убрать из расчета до 60 месяцев подряд с наименьшими доходами. Это позволяет повысить коэффициент заработка, который напрямую влияет на сумму пенсии.

Еще один вариант для повышения пенсии - добавить в расчет зарплату, полученную до июля 2000 года. Для этого следует предоставить официальную справку с места работы. До 2000 года пенсионные данные не фиксировались централизованно, поэтому подтверждение через документы может значительно повлиять на размер выплат.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что некоторые пенсионеры Украины получат круглые выплаты. Определенным категориям граждан начислят от 450 грн до 3100 грн вместе с основной пенсией.

В то же время в Минсоцполитики ответили, поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году. Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак напомнила, что перерасчет возможен только в условиях роста фонда.

Также предупреждалось, что пенсионеры Украины могут потерять выплаты по ряду причин. ПФУ назвали один ключевой документ для пенсионеров, подтверждающий право на пенсию и льготы.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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