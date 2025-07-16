На прилавках Украины больше нет любимой рыбы: почему начался кризис и дефицит

Коротко:
- Что происходит с украинской рыбой
- Почему толстолоб и щука стали редкостью
На украинских прилавках все реже можно увидеть некоторые популярные виды рыбы, в частности толстолобика и щуку. Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины в комментарии Телеграфу отметила, что из-за значительного падения рыбного промысла эти виды рыбы исчезли из продажи.
Эксперты связывают этот дефицит прежде всего с уменьшением объемов вылова, что стало следствием подрыва Каховского водохранилища российскими войсками.
Сейчас как рыбаки-любители, так и профессиональные промышленные рыбаки сталкиваются с ограничениями: запретами выхода на воду, сложностями с получением разрешений из-за военного положения и боевых действий.
Дополнительным фактором стала потеря доступа ко многим водоемам, которые находятся под оккупацией, заминированы или же осушены.
Как результат, толстолоб и щука стали не только редкостью, но и драгоценностью.
В магазинах цена значительно выросла: в "Сильпо" толстолоб стоит 111 грн/кг, в Varus почти 180 грн/кг. Щука кое-где вообще отсутствует, а где есть, стоит более 190 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - что известно
Напомним, Главред ранее рассказывал, что и цены на мясо в Украине растут с космической скоростью. Основными факторами являются стабильный спрос, дефицит живого веса, а также сезонное увеличение закупок во время отпусков.
А вот популярный компонент салата резко упал в цене на 14%. Ожидается дальнейшее снижение цен, поскольку многие хозяйства только начали массовый сбор урожая.
Кроме этого, одна популярная ягода также стала доступнее для украинцев. В то же время стоимость ягоды в 2,6 раза выше, чем в прошлом году.
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Об источнике: Телеграф
Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
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