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Украинцам начали выписывать штрафы за орехи: по какой причине теперь "накажут"

Даяна Швец
16 июля 2025, 14:12
709
Эти правила и штрафы регулируются статьей 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
штраф, орехи, деньги
Что надо знать, отправляясь в лес в 2025 году / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Какие правила сбора грибов, ягод и орехов действуют в Украине
  • Что грозит за самовольный сбор даров леса
  • Сколько заплатят нарушители в 2025 году

В летне-осенний период украинцы активно отправляются в лес собирать грибы, ягоды и орехи. Однако не на каждом участке это разрешено. Если зайти в лесную зону, где сбор запрещен, можно получить административное наказание. Согласно статье 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконный сбор дикорастущих плодов предусмотрена ответственность.

В 2025 году украинское законодательство запрещает самовольный сбор плодов, грибов, ягод или орехов в лесах, где это не разрешено или требует специального разрешения - лесного билета. Если нарушить эти правила, придется заплатить штраф.

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Размеры штрафов за нарушения:

  • Для обычных граждан - от 17 до 51 гривны (1-3 необлагаемых минимума).
  • Для должностных лиц - от 51 до 119 гривен (3-7 необлагаемых минимумов).

В 2025 году базовый необлагаемый минимум равен 17 гривнам.

Кроме нарушения территории, штраф также возможен за несоблюдение сроков сбора, например, начало сезона раньше разрешенного срока.

Итак, собирать дары природы в лесах нужно в соответствии с законом, иначе это может стоить минимум несколько десятков гривен.

Новости Украины - за какие еще действия грозит штраф

Как сообщал Главред недавно, владельцев домов в Украине могут оштрафовать на круглую сумму. В частности речь идет о количестве этажей в доме.

Также рассказывалось, за что водителей могут оштрафовать на 34 тысячи. Инспекторы начали выписывать огромные взыскания за нарушение 164 статьи.

Более того, в Украине могут оштрафовать за нецензурную лексику на улице. Кроме этого украинцев могут оштрафовать и за поднятие шума, приставание к людям и другие виды несоблюдения порядка.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Кодекс Украины об административных правонарушениях

Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - это законодательный акт, который определяет, что такое административное правонарушение (проступок), какие виды правонарушений существуют, какое наказание может быть за каждое из них, кто имеет право привлекать к ответственности и каков порядок рассмотрения дел об админнарушениях.

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