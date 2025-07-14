2 тыс грн в кошелек: некоторые пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты

Однако стоит обратить внимание, что доплаты не накапливаются, а увеличиваются при достижении нового возрастного порога.

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В Каневе повысили стипендии для самых старших жителей / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Канев поддерживает ветеранов и долгожителей повышенными выплатами

100-летние и ветераны будут получать ежемесячные стипендии

Некоторые из украинцев могут получить дополнительную выплату. В частности, в Каневской громаде, что на Черкасщине, утвержден обновленный механизм предоставления ежемесячных стипендий гражданам почтенного возраста. Это решение, принятое депутатами местного совета, прежде всего касается людей, достигших значительного возраста, а также тех, кто принимал участие в боевых действиях. Об изменениях сообщила пресс-служба Каневского городского совета.

Согласно новым правилам, ежемесячную стипендию в размере 1 000 гривен будут получать жители громады, которым исполнилось 100 лет или больше. Такой же размер выплаты предназначен и для участников боевых действий, достигших 90-летнего возраста. Вместе с тем тем ветеранам боевых действий, перешагнувшим столетний рубеж, предусмотрена увеличенная стипендия - 2 000 гривен ежемесячно.

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Ранее порядок начисления стипендии имел ограничения: жители, которым исполнилось 100 лет, могли получать выплаты только в случае отсутствия других аналогичных дотаций. В обновленном положении это условие отменено, что значительно расширяет круг потенциальных получателей.

Кроме местных инициатив, в Украине действует государственная система доплат к пенсиям в зависимости от возраста:

людям от 70 до 74 лет ежемесячно добавляют 300 гривен;

тем, кому от 75 до 79 лет - 456 гривен;

пенсионерам в возрасте от 80 лет и старше - 570 гривен.

Однако стоит обратить внимание, что эти доплаты не суммируются. При достижении следующего возрастного порога выплата увеличивается соответственно, а предыдущий размер заменяется новым.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Ранее Главред сообщал, что некоторые пенсионеры Украины скоро получат доплату к пенсии. Для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины, предоставив необходимые документы.

В то же время пенсионеры в Украине могут столкнуться с задержками выплат. Масштабные изменения в системе могут спровоцировать задержки для части граждан.

В то же время в Минсоцполитики ответили, поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году. Последняя индексация пенсий, согласно действующему законодательству, осуществлялась в марте.

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Об источнике: Каневский городской совет Каневский городской совет - административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Черкасской области. Административный центр - город областного значения Канев. Образован 29 ноября 2018 года путем объединения Яблунивского сельского совета Каневского района и Каневского городского совета областного значения. Совет состоит из 36 депутатов и председателя: Городской голова: Ренькас Игорь Александрович

Секретарь совета: Ткаченко Сергей Сергеевич Каневский городской совет является центральным органом управления для Каневской городской территориальной общины, ответственным за развитие города Канева и прилегающих населенных пунктов, а также за обеспечение потребностей и интересов ее жителей.

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