2 тыс грн в кошелек: некоторые пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты

Главное:
- Канев поддерживает ветеранов и долгожителей повышенными выплатами
- 100-летние и ветераны будут получать ежемесячные стипендии
Некоторые из украинцев могут получить дополнительную выплату. В частности, в Каневской громаде, что на Черкасщине, утвержден обновленный механизм предоставления ежемесячных стипендий гражданам почтенного возраста. Это решение, принятое депутатами местного совета, прежде всего касается людей, достигших значительного возраста, а также тех, кто принимал участие в боевых действиях. Об изменениях сообщила пресс-служба Каневского городского совета.
Согласно новым правилам, ежемесячную стипендию в размере 1 000 гривен будут получать жители громады, которым исполнилось 100 лет или больше. Такой же размер выплаты предназначен и для участников боевых действий, достигших 90-летнего возраста. Вместе с тем тем ветеранам боевых действий, перешагнувшим столетний рубеж, предусмотрена увеличенная стипендия - 2 000 гривен ежемесячно.
Ранее порядок начисления стипендии имел ограничения: жители, которым исполнилось 100 лет, могли получать выплаты только в случае отсутствия других аналогичных дотаций. В обновленном положении это условие отменено, что значительно расширяет круг потенциальных получателей.
Кроме местных инициатив, в Украине действует государственная система доплат к пенсиям в зависимости от возраста:
- людям от 70 до 74 лет ежемесячно добавляют 300 гривен;
- тем, кому от 75 до 79 лет - 456 гривен;
- пенсионерам в возрасте от 80 лет и старше - 570 гривен.
Однако стоит обратить внимание, что эти доплаты не суммируются. При достижении следующего возрастного порога выплата увеличивается соответственно, а предыдущий размер заменяется новым.
Выплаты пенсий в Украине - что известно
Ранее Главред сообщал, что некоторые пенсионеры Украины скоро получат доплату к пенсии. Для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины, предоставив необходимые документы.
В то же время пенсионеры в Украине могут столкнуться с задержками выплат. Масштабные изменения в системе могут спровоцировать задержки для части граждан.
В то же время в Минсоцполитики ответили, поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году. Последняя индексация пенсий, согласно действующему законодательству, осуществлялась в марте.
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Об источнике: Каневский городской совет
Каневский городской совет - административно-территориальная единица и орган местного самоуправления в Черкасской области. Административный центр - город областного значения Канев.
Образован 29 ноября 2018 года путем объединения Яблунивского сельского совета Каневского района и Каневского городского совета областного значения.
Совет состоит из 36 депутатов и председателя:
- Городской голова: Ренькас Игорь Александрович
- Секретарь совета: Ткаченко Сергей Сергеевич
Каневский городской совет является центральным органом управления для Каневской городской территориальной общины, ответственным за развитие города Канева и прилегающих населенных пунктов, а также за обеспечение потребностей и интересов ее жителей.
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