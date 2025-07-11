Поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году: в Минсоцполитики ответили неожиданно

Последняя индексация пенсий, согласно действующему законодательству, осуществлялась в марте.

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Почему не будет повторной индексации пенсий / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Новая индексация пенсий в Украине пока не планируется

Перерасчет возможен только в условиях роста фонда

Планируется ли в ближайшей перспективе повышение пенсий в Украине, рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в разговоре с "Радио Свобода".

Она напомнила, что ежегодная индексация пенсий осуществляется в марте, согласно действующему законодательству. В течение года дополнительные перерасчеты не предусмотрены, однако это не исключает возможности отдельных решений при условии улучшения финансового положения пенсионного фонда.

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"Если финансовое состояние позволит, мы будем предлагать дополнительные меры поддержки", - отметила Марчак.

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Также она уточнила, что в Украине существует две основные категории пенсий:

Страховые пенсии - выплаты, которые формируются за счет единого социального взноса (ЕСВ) от работающих граждан. Они реализуются в рамках солидарной пенсионной системы.

Специальные пенсии - финансируются напрямую из госбюджета и предусматривают дополнительные льготы, которые принимались парламентом в разные годы.

Однако, как отметила Марчак, в бюджете на 2025 год средств на повышение таких специальных выплат, скорее всего, не будет, поскольку ресурс ограничен.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Ранее Главред сообщал, что некоторые пенсионеры Украины скоро получат доплату к пенсии.Для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины, предоставив необходимые документы.

В то же время поступления некоторых людей в десятки раз превышают выплаты обычных граждан. Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, кто в Украине получает пенсию 390 тысяч гривен в месяц.

Кроме этого, на размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов. Основные - страховой стаж и заработная плата.

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Об источнике: Дарья Марчак Дарья Марчак - первый заместитель Министра социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства. Родилась 9 июля 1984 года. В 2006 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получила квалификацию магистр истории. С 2012 по 2013 год - редактор сайта forbes.ua. С января 2015 по май 2016 года - советник Министра финансов Н. Яресько по вопросам коммуникаций; руководитель коммуникаций Министерства финансов. В 2016 - 2017 году - директор по коммуникациям и связям с органами государственной власти Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта". 2017-2019 года - советник Министра КМУ А. Саенко по реформе государственного управления. Также, в течение 2018 года - эксперт проекта "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине" (EU4PAR). С марта 2018 по август 2019 года - консультант Всемирного Банка по адвокации земельной реформы в Украине. С 2019 по 2022 год - первый заместитель директора Государственного предприятия "Прозорро. Продажи"; а также руководитель Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики (на общественных началах). 26 июля 2022 года назначена на должность первого заместителя Министра социальной политики Украины.

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