Поднимут ли пенсии еще раз в 2025 году: в Минсоцполитики ответили неожиданно

Главное:
- Новая индексация пенсий в Украине пока не планируется
- Перерасчет возможен только в условиях роста фонда
Планируется ли в ближайшей перспективе повышение пенсий в Украине, рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в разговоре с "Радио Свобода".
Она напомнила, что ежегодная индексация пенсий осуществляется в марте, согласно действующему законодательству. В течение года дополнительные перерасчеты не предусмотрены, однако это не исключает возможности отдельных решений при условии улучшения финансового положения пенсионного фонда.
"Если финансовое состояние позволит, мы будем предлагать дополнительные меры поддержки", - отметила Марчак.
Также она уточнила, что в Украине существует две основные категории пенсий:
- Страховые пенсии - выплаты, которые формируются за счет единого социального взноса (ЕСВ) от работающих граждан. Они реализуются в рамках солидарной пенсионной системы.
- Специальные пенсии - финансируются напрямую из госбюджета и предусматривают дополнительные льготы, которые принимались парламентом в разные годы.
Однако, как отметила Марчак, в бюджете на 2025 год средств на повышение таких специальных выплат, скорее всего, не будет, поскольку ресурс ограничен.
Выплаты пенсий в Украине - что известно
Ранее Главред сообщал, что некоторые пенсионеры Украины скоро получат доплату к пенсии.Для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины, предоставив необходимые документы.
В то же время поступления некоторых людей в десятки раз превышают выплаты обычных граждан. Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, кто в Украине получает пенсию 390 тысяч гривен в месяц.
Кроме этого, на размер пенсионных выплат в Украине влияет множество факторов. Основные - страховой стаж и заработная плата.
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Об источнике: Дарья Марчак
Дарья Марчак - первый заместитель Министра социальной политики Украины, сообщается на сайте ведомства. Родилась 9 июля 1984 года.
В 2006 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и получила квалификацию магистр истории.
С 2012 по 2013 год - редактор сайта forbes.ua.
С января 2015 по май 2016 года - советник Министра финансов Н. Яресько по вопросам коммуникаций; руководитель коммуникаций Министерства финансов.
В 2016 - 2017 году - директор по коммуникациям и связям с органами государственной власти Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта".
2017-2019 года - советник Министра КМУ А. Саенко по реформе государственного управления. Также, в течение 2018 года - эксперт проекта "Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине" (EU4PAR).
С марта 2018 по август 2019 года - консультант Всемирного Банка по адвокации земельной реформы в Украине.
С 2019 по 2022 год - первый заместитель директора Государственного предприятия "Прозорро. Продажи"; а также руководитель Центра анализа публичных финансов Киевской школы экономики (на общественных началах).
26 июля 2022 года назначена на должность первого заместителя Министра социальной политики Украины.
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