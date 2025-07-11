Украина готовит собственное ядерное производство: в Минэнерго сделали заявление

Коротко:
- Westinghouse запускает производство ядерного топлива в Украине
- Украина будет производить компоненты для ядерного топлива самостоятельно
Американская компания Westinghouse Electric Company и украинский энергетический гигант НАЭК "Энергоатом" заключили новые соглашения о запуске производства составляющих ядерного топлива в Украине по американским технологиям, рассказывает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Это партнерство имеет стратегическое значение для укрепления топливной безопасности украинской атомной энергетики, ведь речь идет о внедрении полностью западной технологии топлива, разработанной специально для реакторов ВВЭР.
"Эта договоренность является еще одним стратегическим шагом на пути к энергетической независимости Украины. Развитие отечественного производства тепловыделяющих сборок по технологии Westinghouse не только повышает надежность поставок ядерного топлива, но и раз и навсегда устраняет зависимость от российских топливных цепочек", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.
В Минэнерго отметили, что в начале года одно из предприятий "Энергоатома" получило сертификацию от Westinghouse как официальный производитель компонентов для топливных сборок ВВЭР-1000. Это стало отправной точкой для создания высокотехнологичного производства на территории Украины.
Кроме этого, компании планируют построить девять современных реакторов нового поколения (III+), которые отличаются пассивными системами безопасности, модульной архитектурой и высоким уровнем эффективности.
Соглашения США и Украины - последние новости
Напомним, Главред ранее сообщал, что 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и США о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых.
В свою очередь президент Владимир Зеленский поприветствовал это решение. По его словам, соглашение между Украиной и США открывает новый этап в отношениях между странами.
В то же время, по словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это решение открывает путь к следующему этапу - согласованию двух технических соглашений в рамках партнерства с США.
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Об источнике: Министерство экономики Украины
Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины. С 20 мая 2021 министром экономики Украины назначен Любченко Алексей Николаевич, пишет Википедия.
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