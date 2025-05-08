"Такой перспективной еще не было": Зеленский высказался о сделке с США по недрам

Соглашение между Украиной и США открывает новый этап в отношениях между странами, отметил Зеленский.

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Соглашение с США по ископаемым - Зеленский объяснил его значение для Украины / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Зеленский обещает быстро подписать ратификацию соглашения о недрах

Такого перспективного экономического соглашения с США у Украины еще не было

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ратификацию соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram.

Он поблагодарил команду, которая работала над заключением соглашения об экономическом партнерстве с США, а также всех, кто его поддержал. Отдельную благодарность выразил 338 народным депутатам, которые проголосовали за документ. Он выразил надежду, что текст ратификационного закона вскоре поступит из Верховной Рады в его Офис, после чего юридические процедуры будут завершены и можно будет начать формирование фонда.

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"Такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия. Сейчас это сильная основа для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий - возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в наших странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие", - отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что, согласно договоренностям с Президентом Трампом, это соглашение открывает новый этап в отношениях между Украиной и США.

Что предусматривает соглашение между Украиной и США / Инфографика: Главред

Соглашение с США по полезным ископаемым - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Верховная Рада одобрила ратификацию соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами. Об этом 8 мая сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это решение открывает путь к следующему этапу - согласованию двух технических соглашений в рамках партнерства с США.

На фоне этого события президент США Дональд Трамп заявил о планах провести новые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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