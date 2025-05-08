'Сюрприз' от Украины на 9 мая: известно, по каким целям в РФ могут бить ВСУ

Подобный удар стукнет по самолюбию Путина.

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Возможны ли удары по РФ 9 мая / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

Основная задача Украины - уничтожение военных объектов врага

Нанести удар по параду на Красной площади целесообразно

Если говорить о целесообразности ударов Украины по стране-агрессору России на 9 мая, то следует отталкиваться от того, что наша основная задача - уничтожение военных объектов врага. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии Главреду.

"У нас не так много средств, чтобы мы пользовались ими как ИПСО. Однако удар по параду на Красной площади наносить целесообразно. Причем не только 9 мая, а хоть сегодня, когда идут репетиции и прогоны, и на них выходят практически все участники", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, основная военная задача - нанесение поражения противнику.

"Если противник, допустим, распределяется на какой-то площади с большой плотностью личного состава, нужно однозначно бить. Не ждать 9 мая. Но и 9-го надо бить. Ведь определена локация - Красная площадь, и даже понятно время. Это не то, что можно, это нужно делать", - добавил он.

Свитан также отметил, что психологические моменты, связанные с какими-то праздниками - это не военная задача.

"Понятно, что подобный удар стукнет по самолюбию Путина, но военные на это мало обращают внимание. Их цель - легальный военный объект. Парад на Красной площади и подготовка сейчас к параду - это сосредоточение войск противника, техники и личного состава. Противника надо уничтожать. При этом нас не должно останавливать наличие иностранных гостей и гражданского населения на параде. На нас напали. Мы - страна, которая обороняется. По всем законам, в том числе международным, мы имеем полное право использовать любые средства в любом месте для уничтожения агрессора, где бы он ни был", - считает полковник запаса ВСУ.

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая Россию атаковали дроны. Взрывы прогремели в Саранске, Туле и в Московской области. В Саранске (Республика Мордовия) после атаки дронов, горит завод Оптиковолоконные Системы.

Во вторник, 6 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на столицу России. По его словам, российская ПВО якобы отразила атаку двух БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Авиационный специалист и научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил, что недавнюю масштабную атаку беспилотников на территорию России можно расценивать как своеобразную разведку боем - проверку слабых мест в российской системе ПВО.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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