'Сюрприз' от Украины на 9 мая: известно, по каким целям в РФ могут бить ВСУ

Главное из заявления эксперта:
- Основная задача Украины - уничтожение военных объектов врага
- Нанести удар по параду на Красной площади целесообразно
Если говорить о целесообразности ударов Украины по стране-агрессору России на 9 мая, то следует отталкиваться от того, что наша основная задача - уничтожение военных объектов врага. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии Главреду.
"У нас не так много средств, чтобы мы пользовались ими как ИПСО. Однако удар по параду на Красной площади наносить целесообразно. Причем не только 9 мая, а хоть сегодня, когда идут репетиции и прогоны, и на них выходят практически все участники", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, основная военная задача - нанесение поражения противнику.
"Если противник, допустим, распределяется на какой-то площади с большой плотностью личного состава, нужно однозначно бить. Не ждать 9 мая. Но и 9-го надо бить. Ведь определена локация - Красная площадь, и даже понятно время. Это не то, что можно, это нужно делать", - добавил он.
Свитан также отметил, что психологические моменты, связанные с какими-то праздниками - это не военная задача.
"Понятно, что подобный удар стукнет по самолюбию Путина, но военные на это мало обращают внимание. Их цель - легальный военный объект. Парад на Красной площади и подготовка сейчас к параду - это сосредоточение войск противника, техники и личного состава. Противника надо уничтожать. При этом нас не должно останавливать наличие иностранных гостей и гражданского населения на параде. На нас напали. Мы - страна, которая обороняется. По всем законам, в том числе международным, мы имеем полное право использовать любые средства в любом месте для уничтожения агрессора, где бы он ни был", - считает полковник запаса ВСУ.
Удары по территории РФ - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая Россию атаковали дроны. Взрывы прогремели в Саранске, Туле и в Московской области. В Саранске (Республика Мордовия) после атаки дронов, горит завод Оптиковолоконные Системы.
Во вторник, 6 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на столицу России. По его словам, российская ПВО якобы отразила атаку двух БПЛА, летевших в сторону Москвы.
Авиационный специалист и научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил, что недавнюю масштабную атаку беспилотников на территорию России можно расценивать как своеобразную разведку боем - проверку слабых мест в российской системе ПВО.
Читайте также:
- РФ может открыть "второй фронт": Сунгуровский оценил, где и когда Путин начнет атаку
- "Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс
- Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину
Кто такой Роман Свитан
Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред