'Кремль не блефует': что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

Россияне могут нанести удар Орешником по любой точке Киева, но они не станут этого делать, если Украина не будет атаковать Москву, указывает Тука.

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Что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Тука:

Угрозы удара Орешником по Киеву могут не быть блефом

Если Украина не будет бить по Москве, у РФ не будет причины наносить удар по Орешнику

Информация росСМИ об угрозе удара Орешником имеет целью давить на политическое руководство Украины

Утечка информации о якобы приказе Путина выбрать цели в Киеве для ударов Орешником является целенаправленным и санкционированным шагом. Об этом в эксклюзивном комментарии Главреду сообщил бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, такая информационная операция имеет целью запугать Украину и сдержать ее от активных действий 9 мая. Это прямая угроза, но, как подчеркнул Тука, Украина не должна на нее реагировать.

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"Да, не стоит считать, что угроза нанести удар "Орешником" по Киеву является блефом Кремля. Это вполне возможно. Но, скорее всего, Украина воздержится от ударов по Москве, поэтому у России не будет повода применять Орешник по Киеву", - отметил он.

По мнению Георгия Туки, между Киевом и Вашингтоном существует определенная договоренность, и администрация Трампа дала понять, что удары по Москве 9 мая нежелательны. В случае их отсутствия Россия, вероятно, не будет иметь повода применять Орешник против Киева.

Впрочем, Тука отметил, что российский диктатор и военный преступник Путин, похоже, сомневается во влиянии США на Украину, ведь дополнительно угрожает ракетным ударом. По его словам, есть примеры, когда Украина действовала вопреки позиции Вашингтона или не согласовывала свои действия с американскими партнерами.

Он также подчеркнул, что украинское военно-политическое руководство вряд ли поддастся подобному шантажу, ведь это лишь поощрит Россию к дальнейшим угрозам.

"Впрочем, по моему мнению, организуя атаки на Москву или Московский регион 9 мая, нам не стоит ставить целью попасть в Путина - это будет бесполезной тратой ресурсов. А вот, скажем, вызвать воздушную тревогу и паралич московских аэропортов было бы полезно. Поэтому бить по Красной площади смысла нет", - подчеркнул Тука.

По его словам, странной выглядит информация, распространенная российскими СМИ, якобы Россия только сейчас определяет цели ударов в Киеве. Он отметил, что планы относительно объектов для обстрелов, в том числе в столице Украины, были сформированы еще до начала так называемой "СВО". Это, по его мнению, подтверждает, что утечка была преднамеренной и направленной на психологическое давление на украинское руководство.

"Что может стать целями для Орешника в Киеве, мне трудно сказать - я не знаю, что в головах кремлевских идиотов. Они могут нанести удары и по центру Киева, и по окраинам города - это может быть что угодно. Разве больница Охматдет Россию остановила? Нет. Поэтому гадать нет смысла", - резюмировал он.

Что известно о РС 26-Рубеж (Орешник) / Инфографика: Главред

Угроза удара Орешником - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Кремле утверждают, что инициатива Путина относительно так называемого "перемирия" на период празднования "юбилея победы" якобы остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вероятность ракетного удара по Украине с применением Орешника.

В то же время, по данным российского телеграм-канала Mash, Путин поручил Минобороны РФ определить цели в Киеве для потенциального удара этой ракетой в ответ на действия ВСУ 9 мая.

Главред выяснил, почему российские медиа активно продвигают информацию о возможном использовании стратегического вооружения против Украины, в частности о подготовке удара по Киеву.

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Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) - украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 - 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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