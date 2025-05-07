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"НАТО нам поможет": гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин

Виталий Кирсанов
7 мая 2025, 19:49
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Оксана Григорьева высказала свое мнение, нужна ли в Украине принудительная мобилизация женщин.
Гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин
Гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин / коллаж: Главред, фото: Facebook / Сухопутные силы ВСУ, ua.depositphotos.com

Что сказала Оксана Григорьева:

  • Нужно восстановить срочную службу для женщин
  • В Украине нет ни одного движения за мобилизацию женщин

Украинское общество сейчас не готово к принудительной мобилизации женщин, но есть смысл возобновить срочную службу, к которой будут привлекать женщин. Такое мнение выразила советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева, пишет Нromadske.

"Я, допустим, за то, чтобы восстановить срочную службу. Пусть эти девушки будут проходить это обучение даже за границей. Здесь НАТО нам поможет. Но их нужно готовить", - отметила она.

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Также ее спросили, нужна ли Украине принудительная мобилизация женщин. Григорьева отметила, что украинское общество еще к этому не готово и не воспримет этого.

"Будет очень много протестов. У нас очень много разных женских движений - политических, правозащитных и т. п., - но у нас нет ни одного движения за мобилизацию женщин", - подчеркнула Григорьева.

По мнению Григорьевой, Украина может использовать опыт Норвегии, где женщины могут добровольно пойти на срочную службу, чтобы потом участвовать и в профессиональной армии, строя военную карьеру.

"Мы этого не сделали, и это, конечно, наша вина. Мы не популяризировали тему привлечения всех женщин. Женщины как ушли в 2014 году добровольно, так и сейчас они идут добровольно. Но честь и хвала этим женщинам, потому что они мотивированы, потому что они пришли сами", - добавила она.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на службу в Силах обороны Украины.

Ранее сообщалось, что военнообязанные граждане Украины, которые выехали за границу, все еще остаются под действием украинского законодательства о мобилизации.

Накануне стало известно, что Министерство здравоохранения Украины получило официальный запрос от Министерства обороны и Командования Медицинских сил ВСУ относительно разбронирования отдельных категорий медицинских работников.

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