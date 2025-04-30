Контракт с ВСУ после 60 лет: в Раде выдвинули неожиданное предложение

Контрактники смогут занимать небоевые должности.

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Контракт с ВСУ после 60 лет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Раде зарегистрировали новый законопроект

Он должен позволить мужчинам в возрасте от 60 лет заключать контракт с ВСУ

Эту инициативу поддержали 37 народных депутатов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте от 60 лет заключать контракт на службу в Силах обороны Украины. Об этом сообщил секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии Украинской правде.

Известно, что инициативу поддержали 37 народных депутатов.

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"С начала большой войны немало граждан в возрасте 60 и более лет изъявили желание приобщиться к защите Украины. Они мотивированы и имеют большой профессиональный опыт в различных сферах деятельности. Но в украинском законодательстве есть ограничения по привлечению к службе такой категории граждан. Наш законопроект снимает эти ограничения", - пояснил Костенко.

Документ предусматривает, что во время действия военного положения граждане от 60 лет, которые пройдут военно-врачебную комиссию и получат согласие командира части, смогут добровольно подписать контракт на службу.

Контрактники смогут занимать небоевые должности:

в рядовом, сержантском или старшинском составе;

в младшем или старшем офицерском составе - при условии, что лицо уволилось с военной службы после 1 января 2015 года.

Другие особенности контракта:

срок службы - 1 год, с возможностью повторного заключения;

для офицеров 60+ - обязательное согласование кандидатуры с Генштабом ВСУ;

устанавливается испытательный срок на 2 месяца. В случае его непрохождения контракт расторгается.

Сейчас документ должны рассмотреть члены Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. После этого решение по проекту будет приниматься в сессионном зале парламента.

Мобилизация / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины официально запустило проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для граждан в возрасте 18-24 года, желающих присоединиться к Силам обороны на год.

Также известно, что Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть, до 30 августа 2025 года.

Кроме того, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет.

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Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

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