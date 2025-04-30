Добровольное возвращение из СОЧ: в Раде объявили о новых сроках

Известны основные положения законопроекта.

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Сроки добровольного возвращения из СОЧ / коллаж: Главред, фото: t.me/yzheleznyak, ua.depositphotos.com

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Срок добровольного возвращения военных после СОЧ продлен

Военнослужащие могут вернуться до 30 августа 2025 года

Военные могут продолжить службу, даже если в отношении них открыто уголовное дело

Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть, до 30 августа 2025 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

По его информации, 30 апреля в Верховной раде продлили срок добровольного возвращения военных из СОЧ, поддержав законопроект №13177.

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"По факту продлили (народные депутаты - ред.) срок добровольного возвращения (из СВЧ - ред.) до 30 августа 2025 года. За основу и в целом - 282", - говорится в сообщении.

Железняк также рассказал об основных положениях законопроекта:

Пока продолжается военное положение, служба военных, самовольно оставивших часть, формально не прекращается. Но если они не вернутся к моменту завершения военного положения, то служба считается приостановленной на следующий день после его завершения.

Время их отсутствия не учитывается в выслугу лет, и в этот период выплаты, обеспечение и льготы им не предоставляются (это дополнение внес Комитет в законопроект).

Возможность добровольно вернуться к службе действует до 30 августа 2025 года. После возвращения восстанавливаются все льготы и социальные гарантии, предусмотренные законом.

Военные, которые вернулись, могут продолжить службу, даже если в отношении них открыто уголовное дело - по решению командира.

Если служба приостановлена или военный самовольно оставил часть или дезертировал во время военного положения, он и его семья теряют право на льготы и компенсации на этот период.

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что реалии сегодняшнего дня указывают на неизбежность мобилизации 18-летних в ряды Вооруженных Сил Украины.

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что потребности в мобилизации в Украине могут зависеть от масштабов наступления оккупантов.

Кроме того, Кабинет Министров Украины 4 апреля 2025 года принял изменения в законодательство относительно новых правил мобилизации, касающихся студентов и преподавателей. Новые нормы имеют целью уточнить перечень категорий, имеющих право на отсрочку от призыва, а также четче урегулировать вопрос бронирования преподавателей, участвующих в обеспечении образовательного процесса.

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Кто такой Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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