Добровольное возвращение из СОЧ: в Раде объявили о новых сроках

Главное:
- Срок добровольного возвращения военных после СОЧ продлен
- Военнослужащие могут вернуться до 30 августа 2025 года
- Военные могут продолжить службу, даже если в отношении них открыто уголовное дело
Верховная Рада продлила срок добровольного возвращения военнослужащих, самовольно оставивших часть, до 30 августа 2025 года. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
По его информации, 30 апреля в Верховной раде продлили срок добровольного возвращения военных из СОЧ, поддержав законопроект №13177.
"По факту продлили (народные депутаты - ред.) срок добровольного возвращения (из СВЧ - ред.) до 30 августа 2025 года. За основу и в целом - 282", - говорится в сообщении.
Железняк также рассказал об основных положениях законопроекта:
- Пока продолжается военное положение, служба военных, самовольно оставивших часть, формально не прекращается. Но если они не вернутся к моменту завершения военного положения, то служба считается приостановленной на следующий день после его завершения.
- Время их отсутствия не учитывается в выслугу лет, и в этот период выплаты, обеспечение и льготы им не предоставляются (это дополнение внес Комитет в законопроект).
- Возможность добровольно вернуться к службе действует до 30 августа 2025 года. После возвращения восстанавливаются все льготы и социальные гарантии, предусмотренные законом.
- Военные, которые вернулись, могут продолжить службу, даже если в отношении них открыто уголовное дело - по решению командира.
- Если служба приостановлена или военный самовольно оставил часть или дезертировал во время военного положения, он и его семья теряют право на льготы и компенсации на этот период.
Мобилизация - последние новости Украины
Как сообщал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что реалии сегодняшнего дня указывают на неизбежность мобилизации 18-летних в ряды Вооруженных Сил Украины.
Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что потребности в мобилизации в Украине могут зависеть от масштабов наступления оккупантов.
Кроме того, Кабинет Министров Украины 4 апреля 2025 года принял изменения в законодательство относительно новых правил мобилизации, касающихся студентов и преподавателей. Новые нормы имеют целью уточнить перечень категорий, имеющих право на отсрочку от призыва, а также четче урегулировать вопрос бронирования преподавателей, участвующих в обеспечении образовательного процесса.
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Кто такой Ярослав Железняк
Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.
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