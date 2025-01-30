"Взвешенная цифра": активист раскрыл количество СОЧ в Украине

Что сказал Друзенко:
- Далеко не все дела попадают в статистику
- Военную юстицию не восстанавливают
- Люди разочарованы в военно-политическом руководстве
В Вооруженных Силах растет количество случаев СОЧ (самовольное оставление воинской части, - ред.). В то же время, людей не мотивируют, а военная юстиция - отсутствует.
Об этом заявил руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова, общественный активист Геннадий Друзенко в эфире проекта "Тема с Мосейчук".
"У нас открыто 114 тысяч уголовных дел. В некоторых делах фигурируют по 10-20 человек. Я знаю, что далеко не все такие дела попадают в статистику. Так что 150 тысяч СОЧ – это довольно взвешенная цифра. Соответственно, у нас каждый 6-7-й "взял шинель и ушёл домой"", – сказал Друзенко, ссылаясь на данные Офиса Генпрокурора.
Он отметил, что в Украине полностью отсутствует военная юстиция, что создаёт сомнения в объективности и компетентности гражданских судов.
"Военную юстицию не восстанавливают, военную жандармерию не создают, а генералов судят гражданские, которые никогда не нюхали пороха. В то же время у людей (в армии – ред.) есть огромное разочарование в военно-политическом руководстве", – подытожил Геннадий Друзенко.
Мобилизация в Украине - новости по теме
Напомним, в Украине вводятся электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии для военнообязанных. По словам Дениса Шмыгаля, направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение Резерв+.
Кроме того, Шмыгаль недавно сообщил, какая еще одна категория подпадает под бронирование от мобилизации. Премьер-министр заявил, что бронь от мобилизации получат работники газовой отрасли Украины.
Как писал Главред, в Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, получающих первое высшее образование, однако при получение второго или третьего высшего образования больше не будут давать право на отсрочку, как и при получение второй или третьей аспирантуры.
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Кто такой Геннадий Друзенко?
Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра Конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМШ).
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