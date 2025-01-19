Мобилизация студентов в Украине: какие три категории могут призвать в 2025 году

Некоторых студентов все же могут призвать в ряды ВСУ, потому что они не имеют права на отсрочку.

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Кого из студентов могут призвать в ВСУ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

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Чтобы получить отсрочку студенту необходима справка об обучении

Студенты, которые учатся заочно, в зоне риска мобилизации

В Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, которые получают первое высшее образование. Впрочем, есть три категории соискателей образования, которые подлежат призыву во время военного положения.

По закону, право на отсрочку имеют студенты, которые учатся на бакалавра впервые или получают уровень "магистр" после "бакалавра". Впрочем, получение второго или третьего высшего образования больше не будут давать право на отсрочку, как и получение второй или третьей аспирантуры, передает 24 Канал.

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Кого из студентов мобилизовать не могут:

студентов профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, аспиранты (бюджет или контракт), обучающихся по дневной или дуальной форме;

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Чтобы получить отсрочку студенту необходима справка об обучении, которая дает право на отсрочку. Ее можно получить в учебном заведении. Документ должен иметь гербовую печать и быть выданным специально для конкретного ТЦК и СП. В справке должно быть указано, что студент учится на дневной форме и прописана дата завершения обучения.

Уже в ТЦК согласно этой справке студенту могут оформить отсрочку. Для этого понадобятся и дополнительные документы, например паспорта и идентификационного кода.

Кого из студентов могут мобилизовать:

студенты, которые учатся заочно;

мужчины, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура);

те, кто получают любое образование по уровню, ниже уже имеющегося.

Если студент не подтвердит свое право на отсрочку в связи с обучением, ему могут выдать повестку. Зато если студент добровольно соглашается пойти в армию, то его мобилизация будет законной.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию. В среду, 15 января, Верховная Рада поддержала законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Верховная Рада Украины приняла законопроект о базовой военной подготовке для женщин. Ярослав Железняк сообщил, что Рада проголосовала в целом за законопроект о базовой военной подготовке - прохождение для женщин будет исключительно добровольным.

Дмитрий Лубинец сделал заявление по мобилизации 18-летних Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил, если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, автоматически у нас не будет будущего Украины. В Украине еще достаточно большое количество мужчин среднего возраста.

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