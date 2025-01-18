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В бой бросают "верблюдов" и солдат на костылях: в ВСУ раскрыли новую тактику РФ

Руслана Заклинская
18 января 2025, 20:08
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На Торецком направлении РФ использует "одноразовых" солдат и не дает оружия для выполнения задач, рассказали в ОСГВ "Хортица".
В бой бросают 'верблюдов' и солдат на костылях: в ВСУ раскрыли новую тактику РФ
Оккупанты используют новую тактику на Торецком направлении / Коллаж: Главред, фото: 42 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Коротко:

  • Россияне используют тактику "верблюдов-камикадзе" на Торецком направлении
  • Безоружные, но хорошо защищенные оккупанты приближаются к позициям ВСУ и оставляют там боекомплект
  • Раненых солдат РФ используют для обнаружения огневых позиций ВСУ

Российские оккупанты на Торецком направлении применяют тактику "верблюдов-камикадзе", которую переняли у "вагнеровцев". Также россияне используют раненых солдат для выполнения задач на фронте. Об этом сообщило ОСГВ "Хортица" и руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

По словам военных, суть "тактики верблюда" заключается в том, что россияне отправляют безоружных, но хорошо защищенных бойцов как можно ближе к украинским позициям. Цель таких "верблюдов" - добежать до украинских позиций и оставить там боекомплект.

видео дня

"Главная цель "верблюда" - добежать до позиций Сил обороны и оставить там боекомплект, мины или рацию для дальнейшего использования штурмовыми группами. Такие бойцы считаются "одноразовыми", поэтому им даже не выдают оружие", - отметили в ОСГВ "Хортица".

Защитники Украины отмечают, что эффективность этой тактики сомнительна, поскольку наличие современных дронов значительно меняет ситуацию, поэтому враг становится менее эффективным в таких атаках. Несмотря на это, российское командование продолжает использовать своих солдат как "расходный материал".

"Как там говорят в РФ, "своих не бросаем", но на мясо - можно", - иронично добавили военные.

В то же время руководитель ЦПД Андрей Ковленко рассказал, что на фронте россияне используют раненых солдат, которых "списали" как непригодных к службе, для выполнения задач. Он поделился видео, на котором видно, как оккупант на костылях идет по полю и ликвидируется от работы дронов ВСУ.

"Какой-то сюр. Р**ня на костылях идет по полю и погибает. Таких инвалидов россияне используют для попыток обнаружения огневых позиций Сил обороны, а также есть еще случаи, когда раненых уже списали, а они выжили, поэтому им дают вот такие последние задания", - пояснил Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, более половины Торецка в Донецкой области находится под контролем российских оккупантов, которые не прекращают попыток захватить город. По словам офицера 12-й бригады "Азов", более 50% города уже потеряно, но украинские силы не дают врагу окружить Торецк.

Также 17 января в Сети распространилась информация о якобы присутствии российских войск в Покровске, однако, по словам военных из ОСГВ "Хортица", эта информация является ложной. На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои, но враг не контролирует город.

Кроме этого, в Курской области Россия использует технологии времен Второй мировой войны для переправы через реки. Десантные машины БТР-Д россияне оснащают деревянными полами и в результате получают импровизированные мосты для преодоления водных преград.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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война в Украине российские войска Торецк война России и Украины Андрей Коваленко
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