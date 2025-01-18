Оккупация Покровска россиянами: в ВСУ раскрыли правду о городе - зашел ли враг

Главное:
- Наиболее сложной на фронте является оперативная обстановка на Покровском направлении
- Слухи об оккупации Покровска являются фейковыми, бои продолжаются на подступах к агломерации
Вечером в пятницу, 17 января некоторыми медиа и соцсетями распространялась информация по поводу того, что якобы российские агрессоры теперь присутствуют в Покровске. В официальном Telegram-канале ОСУВ "Хортица" прокомментировали такие слухи.
Как рассказали военные, оперативная обстановка на Покровском направлении действительно остается наиболее сложной на линии соприкосновения.
"Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - рассказали военные.
Однако, несмотря на панические настроения в Сети, информация о присутствии противника в Покровске - не соответствует действительности.
В ОСУВ "Хортица" уточнили, что проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта уточняется и предоставляется для информирования общества через официальные информационные каналы.
"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага. Убедительно просим пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины", - призвали военные.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Как писал Главред, на Покровском направлении ВСУ наносят врагу немалые потери. Как рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, в день на этом участке фронта около 300 ликвидированных оккупантов, убитых и раненых.
Также он рассказал, что российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ на "Жигулях". В свою очередь Силы обороны обнаруживают врага и пытаются на дальних подступах уничтожить.
Однако, как бы ни старался враг, Путин не достиг целей до 20 января. Именно Покровское направление и Курская область очередной раз продемонстрировали немощь армии РФ, считает генерал армии Украины Николай Маломуж.
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Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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