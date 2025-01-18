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Оккупация Покровска россиянами: в ВСУ раскрыли правду о городе - зашел ли враг

Даяна Швец
18 января 2025, 08:50
338
На Покровщине ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации.
Оккупация Покровска россиянами: в ВСУ раскрыли правду о городе - зашел ли враг
ВСУ опровергли слухи об оккупации Покровска / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, deepstatemap.live

Главное:

  • Наиболее сложной на фронте является оперативная обстановка на Покровском направлении
  • Слухи об оккупации Покровска являются фейковыми, бои продолжаются на подступах к агломерации

Вечером в пятницу, 17 января некоторыми медиа и соцсетями распространялась информация по поводу того, что якобы российские агрессоры теперь присутствуют в Покровске. В официальном Telegram-канале ОСУВ "Хортица" прокомментировали такие слухи.

Как рассказали военные, оперативная обстановка на Покровском направлении действительно остается наиболее сложной на линии соприкосновения.

видео дня

"Ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление", - рассказали военные.

Однако, несмотря на панические настроения в Сети, информация о присутствии противника в Покровске - не соответствует действительности.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

В ОСУВ "Хортица" уточнили, что проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта уточняется и предоставляется для информирования общества через официальные информационные каналы.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут поощрить противника к осложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага. Убедительно просим пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины", - призвали военные.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как писал Главред, на Покровском направлении ВСУ наносят врагу немалые потери. Как рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, в день на этом участке фронта около 300 ликвидированных оккупантов, убитых и раненых.

Также он рассказал, что российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ на "Жигулях". В свою очередь Силы обороны обнаруживают врага и пытаются на дальних подступах уничтожить.

Однако, как бы ни старался враг, Путин не достиг целей до 20 января. Именно Покровское направление и Курская область очередной раз продемонстрировали немощь армии РФ, считает генерал армии Украины Николай Маломуж.

Больше новостей о войне в Украине:

Что известно об ОСУВ "Хортица"?

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.

Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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