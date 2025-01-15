Выбили козыри из рук Кремля: как Украина изменила правила игры на Курщине - Ягун

Россия уже не может диктовать условия через захваченные территории.

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Планы России на Курщине провалились / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, скриншот

Что сказал Ягун о Курщине:

Россияне не смогут достичь своих целей до 20 января

Россия хотела торговать захваченными территориями, но планы провалились

Стародубщина - это наши земли, но сейчас главное удержать Украину

Бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун оценил значение нынешнего наступления Вооруженных сил Украины на Курщине, отметив, что эта операция изменила ситуацию на фронте и лишила Россию возможности диктовать свои условия на основе "реалий на земле".

"Дедлайны по освобождению Курщины ставились российским руководством уже не раз, но ВСУ до сих пор контролируют часть территории России. Задача "освободить Курщину до 20 января" аналогична планам россиян "до нового года выйти на границы Донецкой области" - вероятно, они просто забыли уточнить, до какого именно нового года.", - подчеркнул Ягун во время чата на Главреде.

Он отметил, что Курская операция стала стратегически важным шагом, который позволил Украине избежать серьезных угроз на других направлениях.

"Если бы не было Курской операции, ситуация для нас была бы крайне сложной, и наши позиции в Донецкой области не были бы лучше, если бы мы бросили силы не на Курщину, а на Донбасс. Ситуация была бы такая же, как сейчас, возможно, даже более критическая, потому что Россия бросила бы все усилия именно на Донецкую область, но в то же время мы бы имели еще оккупированную территорию на Черниговщине и Сумщине. Ведь россияне в прошлом году готовили наступление на нескольких направлениях: на Харьковщине, и там мы видели действия врага в мае, а также должны были состояться операции в Сумской и Черниговской областях", - пояснил эксперт.

По словам Ягуна, ранее российская сторона планировала закрепить захваченные территории и использовать их как разменную монету для дальнейших переговоров.

"Россияне говорили бы примерно так: "Мы захватили часть ваших территорий, которые не являются российскими по нашей конституции, поэтому мы вам отдадим эти территории, но вы нам взамен - Херсонщину, Запорожье, Донецкую и Луганскую области полностью".", - добавил он.

Эксперт также отметил, что благодаря успехам ВСУ исчезли мирные инициативы, предложенные Китаем и Бразилией, которые базировались на закреплении "реалий на земле".

Комментируя исторические аспекты, Ягун напомнил, что вообще-то Украина имеет свои права на часть территорий.

"Да и вообще, Стародубщина - это украинские земли. Более того, украинские земли есть и на Дальнем Востоке, но сейчас вменяемые люди не будут говорить, что мы начнем отвоевывать Зеленый Клин, Серый Клин или Желтый Клин - там много Клиньев было. Нам точно сейчас не до Клиньев - здесь бы Украину удержать", - сказал эксперт.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Ситуация в Курской области - что известно

Также Главред рассказывал, как Украина сломала большое наступление Кремля. Благодаря контратакам ВСУ, захватнический план РФ снова провалился с большими потерями для врага.

Кроме этого, ВСУ на Курщине делают невозможным вражеские планы врага по захвату новых регионов. Как предупредил военный аналитик Денис Попович, десятки тысяч солдат РФ "нависли" над Сумами.

Таким образом, ВСУ не могут сейчас просто так покинуть территорию России, ведь это откроет путь 60 тысячам российских военных. Согласно данным The Washington Post, сосредоточенность Украины на Курщине подчеркивает стратегическую важность этого региона.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун - украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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