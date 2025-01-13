Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина сломала большое наступление Кремля: ВСУ ловко перехитрили РФ на Курщине

Даяна Швец
13 января 2025, 19:33
2862
Очередными неожиданными действиями Украина предупредила возможное негативное развитие ситуации в Курской области Российской Федерации.
Украина сломала большое наступление Кремля: ВСУ ловко перехитрили РФ на Курщине
Украина сломала планы Кремля на Курщине / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, сайт Кремля, скриншот

Что сказал Братчук:

  • Контратака Сил обороны на Курском фронте остановила крупное наступление
  • Захватнический план РФ снова провалился с большими потерями для врага

Украине удалось не только предвидеть, но и предупредить очередное крупное наступление армии РФ. Таким образом сегодня, 13 января, активизацию Сил обороны на Курском фронте прокомментировал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире FREEДОМ.

"Своими активными контратакующими действиями, например, на Курском направлении нам удалось предупредить, предусмотреть, наверное, уже пятое большое наступление Российской Федерации, которая там тоже стачивает свои ресурсы. Причем ресурсы, которые "заправлены северокорейским соусом", и мы видим, что огромные потери и техники, и личного состава", - отметил гость эфира.

видео дня

Как пояснил Братчук, таким образом Украина смогла удачно избежать возможного негативного развития ситуации.

"Наши активные действия, активизация действий подразделений Сил обороны Украины на Курском фронте были на предупреждение вражеской атаки, на предупреждение большого российского наступления именно в Курской области, что не дало эффекта неожиданности для Сил обороны, а наоборот, снова неожиданными действиями Украина предупредила возможное негативное развитие ситуации именно в Курской области Российской Федерации", - сказал Сергей Братчук.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Что происходит в Курской области - последние новости

Также Главред рассказывал, что, по данным New York Times, россияне бросают все силы на захват Курской области, поэтому там ситуация несколько ухудшилась. На Курщине враг использует самые элитные войска.

Однако, несмотря на все попытки оккупантов достичь успеха, ВСУ отбили длительный штурм в Курской области. Стало известно, что бойцы ССО ликвидировали 17 северокорейских солдат.

Таким образом армия РФ и КНДР утопает в потерях на территории врага. Дело в том, что подразделения из КНДР часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их поражения.

Больше новостей о боях на Курщине:

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России ВСУ новости Украины война России и Украины контрнаступление ВСУ Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области Военные КНДР в Курской области
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупит мороз -13: Украину накрывает сильное похолодание

Влупит мороз -13: Украину накрывает сильное похолодание

19:43Синоптик
Трамп клюнул на дезу спецслужб РФ: всплыли детали "покупки" Гренландии – Bild

Трамп клюнул на дезу спецслужб РФ: всплыли детали "покупки" Гренландии – Bild

19:36Мир
Приближение войск РФ к Покровску: в городе закрыли последнюю шахту

Приближение войск РФ к Покровску: в городе закрыли последнюю шахту

18:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

Гороскоп на завтра 14 января: Тельцам - хорошие новости, Козерогам - прибыль

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 января: что происходит на фронте (обновляется)

"Талантливая во всем": Максим Галкин восхитил новым видео дочери

"Талантливая во всем": Максим Галкин восхитил новым видео дочери

"Сегодня плакал": ночью избили популярного певца

"Сегодня плакал": ночью избили популярного певца

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

Даже выключенный: сколько электроэнергии на самом деле потребляет телевизор

Последние новости

20:58

Таурус и Трамп: Сибига сказал, что и кто ускорят достижение мира в Украине

20:53

Как сократить расход топлива зимой: водителям сказали, на что обратить внимание

20:49

Ядерный штаб Тихоокеанского флота РФ в опасности: ВСУ получили новую цель - АТЕШ

20:37

Где настоящая сова: только люди со "зрением охотника" найдут ответ за 5 секунд

20:30

Екатерина Тышкевич попала в больницу - что произошло

Выборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - КошельВыборы в Украине могут быть частью подготовки к переговорам с Путиным - Кошель
20:09

Разрыв в боновом заграждении: оборона Крымского моста рушится на глазах

19:57

"Больше оружия и быстрее": Рютте сделал заявление о мире в Украине

19:43

Влупит мороз -13: Украину накрывает сильное похолодание

19:36

Трамп клюнул на дезу спецслужб РФ: всплыли детали "покупки" Гренландии – Bild

Реклама
19:33

Украина сломала большое наступление Кремля: ВСУ ловко перехитрили РФ на Курщине

19:19

Что добавить во время стирки махровых полотенец: результат поразит всех

19:14

Как можно использовать пленных солдат КНДР: эксперт назвал интересный вариант

19:10

Что станет демографическим Апокалипсисом для Украины?мнение

18:31

Приближение войск РФ к Покровску: в городе закрыли последнюю шахту

18:29

Украина дала добро на эксгумацию жертв Волынской трагедии: названо время и местоВидео

18:26

В Украине может возобновить работу один аэропорт: что известно

17:52

"Есть процент коррупционеров": сколько нардепов получили подозрения - Корниенко

17:44

Поймали с поличным: ГБР разоблачило схему продажи "липовых" справок в ТЦКФото

17:44

Британия профинансирует производство в Украине средств ПВО – Умеров

17:41

Проще не бывает: новый рецепт быстрых горячих бутербродов - безумно вкусноВидео

Реклама
17:41

Угроза "котла" под Покровском: экс-сотрудник СБУ раскрыл тактику оккупантов

17:35

Дочери нардепа фракции Порошенка грозит 6 лет тюрьмы за то, что под наркотиками переехала человека, - СМИ

17:10

После угроз и разговора с Путиным: Фицо пригласил Зеленского на переговоры

16:59

Усик "добил": Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры

16:59

Когда может быть следующий массированный удар РФ: эксперт предупредил украинцев

16:38

"Снесла с ног, уперлась в грудную клетку": Квиткова получила травму в Доминикане

16:30

Овощи и фрукты стремительно дорожают: какие цены в середине зимы

16:28

Землю накрыла мощная магнитная буря: на Солнце обнаружили корональную дыру

16:27

Начальника академии Сагайдачного выберут военные: Зеленский анонсировал голосование

16:24

Самый простой ужин за 1 час: нужен стакан риса и горстка фарша

16:23

Первые выборы после войны: Кошель дал неожиданный прогноз

16:11

Масштабный пожар: в российской Туле горит военный госпиталь - деталиВидео

16:05

"Будет способствовать деградации РФ": Индия вслед за Китаем отвернулась от России

16:04

Ударят морозы: когда Украину накроет сильное похолодание - стала известна дата

16:00

Что помогает от желтых пятен на белой одежде: способ, о котором мало кто не знает

15:59

Что делать, чтобы не было конденсата на пластиковых окнах

15:47

"Я отказываюсь от отопления": женщина показала простой способ, как согреться зимойВидео

15:43

Украинцам вернут деньги за аренду жилья: как подать заявку на субсидию

15:26

"Ситуация резко ухудшилась": в ВСУ рассказали о боях в Курской области

15:16

"Используем в своих интересах": в ГУР намекнули на судьбу военнопленных из КНДР

Реклама
15:14

Понадобится один ключ: как перевести окна на "зимний" режим, чтобы сохранить тепло

15:09

ВСУ взяли в плен оккупанта, который участвовал в расстрелах украинских пленных

15:00

Беларусь перебросила к границе с Украиной армию и спецназовцев - СМИ

14:53

Друг Яниса Тиммы рассказал, с кем Анна Седокова изменяла мужу

14:46

Россияне пытаются зайти на территорию трех областей Украины - ГПСУ

14:23

Свежие или вареные: как правильно хранить грибы в морозилкеВидео

14:23

Атака 1500 дронов на Украину: в британской разведке сообщили об опасности

14:14

9 продуктов, которые категорически нельзя давать курам: стоит знать всем хозяевамВидео

14:13

Главная угроза для ВСУ на Покровском направлении: появился тревожный прогноз

13:47

Секретный прием со стиральной машинкой: как быстро высушить одежду зимой

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять