Очередными неожиданными действиями Украина предупредила возможное негативное развитие ситуации в Курской области Российской Федерации.

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Украина сломала планы Кремля на Курщине / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, сайт Кремля, скриншот

Что сказал Братчук:

Контратака Сил обороны на Курском фронте остановила крупное наступление

Захватнический план РФ снова провалился с большими потерями для врага

Украине удалось не только предвидеть, но и предупредить очередное крупное наступление армии РФ. Таким образом сегодня, 13 января, активизацию Сил обороны на Курском фронте прокомментировал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире FREEДОМ.

"Своими активными контратакующими действиями, например, на Курском направлении нам удалось предупредить, предусмотреть, наверное, уже пятое большое наступление Российской Федерации, которая там тоже стачивает свои ресурсы. Причем ресурсы, которые "заправлены северокорейским соусом", и мы видим, что огромные потери и техники, и личного состава", - отметил гость эфира. видео дня

Как пояснил Братчук, таким образом Украина смогла удачно избежать возможного негативного развития ситуации.

"Наши активные действия, активизация действий подразделений Сил обороны Украины на Курском фронте были на предупреждение вражеской атаки, на предупреждение большого российского наступления именно в Курской области, что не дало эффекта неожиданности для Сил обороны, а наоборот, снова неожиданными действиями Украина предупредила возможное негативное развитие ситуации именно в Курской области Российской Федерации", - сказал Сергей Братчук.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Что происходит в Курской области - последние новости

Также Главред рассказывал, что, по данным New York Times, россияне бросают все силы на захват Курской области, поэтому там ситуация несколько ухудшилась. На Курщине враг использует самые элитные войска.

Однако, несмотря на все попытки оккупантов достичь успеха, ВСУ отбили длительный штурм в Курской области. Стало известно, что бойцы ССО ликвидировали 17 северокорейских солдат.

Таким образом армия РФ и КНДР утопает в потерях на территории врага. Дело в том, что подразделения из КНДР часто идут в бой без подготовки и артиллерийской поддержки, что только увеличивает их поражения.

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Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - пресс-секретарь председателя Одесской областной военной администрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

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