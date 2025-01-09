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400 оккупантов полегло в одном бою: армии КНДР и РФ бьют рекорды на Курщине

Даяна Швец
9 января 2025, 08:36
1773
Из-за потерь и сильных боев в Курской области, вероятно, что врагу скоро понадобится переброска сил с других участков фронта.

400 оккупантов полегло в одном бою: армии КНДР и РФ бьют рекорды на Курщине
Россия несет сильные потери на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты deepstatemap.live

О чем пишет издание:

  • Только в одном бою враг мог потерять 400 военных
  • Потери войск РФ и КНДР начинают сказываться на их двухмесячном наступлении
  • России может понадобиться переброска войск с других участков фронта

Российские войска агрессоров не оставляют попыток выбить Силы обороны Украины с территории Курской области. Недавно, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, армия оккупантов только возле одного села Махновка потеряла до батальона пехоты, включая северокорейских солдат и российских десантников.

видео дня

По данным издания Forbes, Махновка, перешла под контроль украинских военных еще в конце лета, но именно она уже несколько дней является местом ожесточенных боев.

По сети распространяется видео, на котором видно, как российские и северокорейские войска входят в село и попадают под огонь украинской пехоты, танков и беспилотников.

Также подтвердил слова Зеленского и аналитик Эндрю Перпетуа - он тщательно изучает социальные сети для подсчета потерь в российско-украинской войне.

"Такое ощущение, что я только что увидел, как погиб целый российский батальон на одном видео", - заявил он, добавив, что визуально подтвердил 408 потерь за один день.

Стоит добавить, что участок фронта между Махновкой на севере и Плеховым на юге нельзя назвать самым интенсивным участком на Курской дуге. Однако, по сравнению с другими участками, отдельные бои в Махновке и Плеховом могли быть более кровавыми.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Как пишет издание, 14 декабря 2024 года враг совершил атаку через открытые поля в три волны - тогда более 500 северокорейских пехотинцев смогли выбить 100 украинских военных, которые удерживали село. Однако в тот момент армия КНДР оказалась "на мушке" у украинских беспилотников и артиллерии.

По данным украинского журналиста Андрея Цаплиенко, потери северокорейского контингента (убитыми и ранеными) могли составлять более половины сил, задействованных в атаке.

"Российская атака на Махновку в минувшие выходные могла быть еще более дорогой и менее успешной. Мало того, что Махновка все еще находится в серой зоне, есть некоторые доказательства того, что украинские войска - возможно, из 61-й механизированной бригады, 36-го отдельного стрелкового батальона или приданных территориальных бригад - фактически продвинулись на небольшое расстояние примерно в то же время, когда около 400 россиян лежали убитыми или ранеными на той же местности", - говорится в материале.

Уже ни для кого не секрет, что и российские, и северокорейские военные несут космические потери. В этом ключе, однако, важно то, что разгромы врага начинают сказываться на двухмесячном наступлении РФ на Курской дуге.

Украинский Центр оборонных стратегий подчеркивает, что боевые действия на Курщине активизировались до максимального уровня. Пик столкновений, которого еще не было раньше, заставляет агрессоров тратить все имеющиеся ресурсы, причем в крайне неудобное и невыгодное для россиян время.

"Если интенсивные бои будут продолжаться еще 5-10 дней, российская группировка будет нуждаться в быстром пополнении, поскольку она уже несет значительные потери во встречных боях. Такое пополнение может быть осуществлено только за счет переброски сил с других участков фронта", - говорят в Центре оборонных стратегий.

Бои в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, по данным издания The Telegraph, провал армии РФ на Курщине может стать концом для режима Путина. Фронт под Курском выглядит очень шатким, к тому же диктатор не выполнил свое обещание до Рождества вернуть территории России обратно.

Как сообщало ранее Forbes, ВСУ взрывают штабы РФ на Курщине. К примеру, во вторник в результате высокоточного налета пострадал штаб 810-й морской пехотной бригады в Белой, что недалеко от Суджи.

В то же время генерал армии Николай Маломуж также оценил наступление ВСУ в Курской области. По его словам, несмотря на то, что преимущество в живой силе, технике и боеприпасах на стороне РФ, ВСУ удается наносить врагу огромные потери.

Больше новостей о боях на Курщине:

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Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

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