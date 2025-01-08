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Неожиданно даже для Путина: генерал оценил наступление ВСУ в Курской области

Анна Косик
8 января 2025, 08:16
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Из-за действий ВСУ разволновался сам диктатор, ведь планировал освободить Курщину до 20 января.
Неожиданно даже для Путина: генерал оценил наступление ВСУ в Курской области
Путину приходится переносить дедлайны по захвату Курщины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ, wikimedia.org

Что сказал Маломуж:

  • Враг имеет существенное преимущество в ресурсах, но несет большие потери
  • Россияне планировали наступление на север Украины
  • Потери РФ на Курщине составляют около 40 тысяч человек

Армия страны-агрессора России и кремлевский диктатор Владимир Путин полностью растеряны из-за второй волны наступления украинских военных в Курской области РФ.

Об этом 24 каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж. По его словам, операция ВСУ разрушила очередной дедлайн противника по отражению собственных территорий и вытеснению украинской группировки за границы до 20 января.

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ВСУ удается наносить врагу огромные потери, несмотря на то, что преимущество в живой силе, технике и боеприпасах на стороне РФ. Генерал отметил, что успех украинских войск заключается в том, что они действовали альтернативным методом и ударили по противнику оттуда, откуда он не ожидал.

Российские войска планировали наступать на Украину через Сумскую область, но ВСУ опередили их и при этом уничтожили крупные группировки противника. Теперь Путин, чьи планы сорвали, ежедневно контролирует ситуацию на Курщине.

"Мы констатируем, что потери врага на Курском направлении составляют около 40 000 человек. Это огромное количество, это целая армия, которая пошла бы на Покровск, на Курахово, на Харьков или Днепр. Поэтому я считаю, что это удачная операция, подготовленная по нетрадиционным для войны стандартам", - отметил Маломуж.

Ситуация в Курской области - последние новости

Напомним, что в рамках Курской операции ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил страны-агрессора России в Курской области.

Накануне также военный аналитик Франц-Штефан Гади заявил, что сейчас главной задачей Украины является как можно дольше удержание своего "кармана" на территории врага,чтобы открыть основное направление наступательной операции.

Ранее Главред писал, что Россия взамен значительно усилила обстрелы города Суджа и окрестных сел в Курской области. В результате ударов есть многочисленные жертвы среди гражданского населения. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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