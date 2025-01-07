Дроны летают как 'рои пчел': РФ стирает обстрелами свои села на Курщине - ВСУ

В Курскую область доставлено 12 000 FPV-дронов, 800 "Ланцетов" и 2,5 тысячи "Мавиков", рассказал пресс-офицер временной комендатуры Алексей Дмитрашковский.

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Россия усилила обстрелы Суджи / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты deepstatemap.live

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Россия активизировала обстрелы города Суджи и окрестных сел

С 6 августа погибло 36 человек, еще около 100 получили ранения

Россия значительно усилила обстрелы города Суджа и окрестных сел в Курской области. В результате ударов есть многочисленные жертвы среди гражданского населения. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский.

По его словам, мирное население вынуждено оставаться дома или скрываться в укрытиях из-за постоянных авиационных и артиллерийских обстрелов. Россияне уничтожили такие населенные пункты как Свердликово, Лебедевка, Малая Локня, Дарьино, Махновка и Плехово.

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"Враг очень активизировал обстрелы населенного пункта Суджа и прилегающих к нему сел. Многих сел уже просто нет. С 6 августа по сегодняшний день погибло 36 гражданских лиц в результате авиационных и артиллерийских обстрелов города Суджа. Около 100 человек получили ранения - тяжелые и средней тяжести", - рассказал Дмитрашковский.

Также пресс-офицер отметил, что российские войска активно используют систему С-300 для обстрелов города. Кроме этого, Дмитрашковский рассказал, что в районе активно применяются FPV-дроны, которые летают как "рои пчел" и отслеживают любые движения на местности.

"По данным разведки, на сегодняшний день Россия поставила в район Курской области 12 000 FPV- дронов, около 800 "Ланцетов", 2,5 тысячи "Мавиков". То есть большое количество беспилотной авиации, которая применяется на сегодняшний день", - добавил пресс-офицер.

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, 5 января украинские военные начали новую волну штурмов в Курской области России. По информации OSINT-аналитика Def Mon, ВСУ удалось продвинуться на 2,7 км, в частности в районе хутора Бердин и поселка Новосотницкий.

Также 6 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина удерживает буферную зону на территории России, активно уничтожая российский военный потенциал. За время Курской операции россияне потеряли более 38 тысяч солдат, из которых около 15 тысяч - безвозвратно.

Как сообщал Главред, 7 января 2025 года Вооруженные силы Украины нанесли точный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области. Генштаб ВСУ сообщил, что это часть боевых операций на территории России.

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