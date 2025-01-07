ВСУ "разнесли" командный пункт российских морпехов на Курщине: подробности

Вражеская цель была поражена в районе населенного пункта Белая.

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ВСУ "разнесли" командный пункт российских морпехов на Курщине/ коллаж: Главред, фото иллюстративные: скрин с видео

Кратко:

Украинские военные ударили по командному пункту российских морпехов на Курщине

Удар состоялся по цели в населенном пункте Белая

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил страны-агрессора России в Курской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что удар был нанесен во вторник, 7 января.

видео дня

"7 января 2025 года Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации в районе населенного пункта Белая (Курская область)", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории РФ.

"Вооруженные силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований российской федерации, которые угрожают безопасности граждан Украины", - отметили в Генштабе ВСУ.

Взрывы в РФ - последние новости

4 января сообщалось, что крупнейший морской торговый порт РФ атаковали дроны. Этот торговый порт считается вторым по величине после Новороссийска. Стоит добавить, что морской торговый порт Усть-Луга, согласно открытым данным, начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала. К началу 2020-х стал вторым по величине в России - после Новороссийска.

Позже стало известно, что 4 января СБУ ударила дронами по крупнейшему морскому торговому порту РФ. Дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

Также ранее Главред сообщал, что взрывалось несколько часов - беспилотники атаковали военный аэродром в РФ. Местные власти замалчивают информацию об ударе по важному объекту и утверждают об эффективной работе ПВО РФ.

Напомним, партизаны взорвали железную дорогу РФ возле важного военного склада. Произошла диверсия возле стратегически важных объектов для российской военной инфраструктуры.

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