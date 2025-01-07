Аналитики заявили об оккупации Лозовой на Харьковщине: в ВСУ рассказали правду

Главное:
- Аналитики DeepState сообщили об оккупации города на Харьковщине
- В ВСУ заявили, что информация об оккупации Лозовой не соответствует действительности
- В указанном районе нет серьезных боевых столкновений
7 января аналитики DeepState опубликовали информацию об оккупации армией страны-агрессора России населенного пункта Лозовая, что в Харьковской области. Однако официально эта информация не подтвердилась.
Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию в городе в рамках телемарафона. По его словам, "информация с мест противоположная".
"Конкретно по Лозовой. Мне трудно сказать откуда расходится информация о ее взятии", - отметил он.
Трегубов также добавил, что у командования ВСУ даже нет информации о серьезных боестолкновениях на данном участке фронта, по крайней мере по состоянию на сейчас.
Наступление армии РФ на Харьковщине - последние новости
Напомним, с начала 2025 года на Харьковском направлении штурмовые действия российских войск продолжаются непрерывно. По словам военных, оккупанты пытаются прорваться к реке Оскол.
Ранее Главред писал, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предупредил о том, что противник продолжает давить на город Купянск, хотя более важным для врага будет захват другого населенного пункта - Купянска-Узлового, где есть железнодорожная станция с необходимой инфраструктурой для обслуживания поездов.
Накануне также стало известно, что на фоне давления со стороны агрессора РФ продолжается строительство фортификационных сооружений и укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея в Харьковской области.
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Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
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