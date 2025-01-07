Аналитики заявили об оккупации Лозовой на Харьковщине: в ВСУ рассказали правду

Официальный представитель украинских военных не понимает, откуда "просочилась" информация о захвате города.

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Захват врагом Лозовой официально не подтверждают / Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБР, скрин с DeepState

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Аналитики DeepState сообщили об оккупации города на Харьковщине

В ВСУ заявили, что информация об оккупации Лозовой не соответствует действительности

В указанном районе нет серьезных боевых столкновений

7 января аналитики DeepState опубликовали информацию об оккупации армией страны-агрессора России населенного пункта Лозовая, что в Харьковской области. Однако официально эта информация не подтвердилась.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию в городе в рамках телемарафона. По его словам, "информация с мест противоположная".

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"Конкретно по Лозовой. Мне трудно сказать откуда расходится информация о ее взятии", - отметил он.

Трегубов также добавил, что у командования ВСУ даже нет информации о серьезных боестолкновениях на данном участке фронта, по крайней мере по состоянию на сейчас.

Наступление армии РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, с начала 2025 года на Харьковском направлении штурмовые действия российских войск продолжаются непрерывно. По словам военных, оккупанты пытаются прорваться к реке Оскол.

Ранее Главред писал, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко предупредил о том, что противник продолжает давить на город Купянск, хотя более важным для врага будет захват другого населенного пункта - Купянска-Узлового, где есть железнодорожная станция с необходимой инфраструктурой для обслуживания поездов.

Купянск / Инфографика: Главред

Накануне также стало известно, что на фоне давления со стороны агрессора РФ продолжается строительство фортификационных сооружений и укрепление круговой обороны городов Изюм и Балаклея в Харьковской области.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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